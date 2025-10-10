’Un minuto di rumore’ per la pace, tutti in piazza

E’ terminata con un ‘minuto di rumore’, a San Michele al Fiume, la manifestazione ‘La pace è nelle nostre mani’, che ha avuto come protagonisti principali i bambini della primaria. Più di 200 persone, tra alunni, genitori, gli insegnanti con anche il dirigente scolastico e il sindaco di Mondavio, si sono ritrovate in piazza per la pace. A organizzare l’evento alcune mamme "animate dalla volontà di riportare la pace al centro dei nostri discorsi, perché sentita ormai come urgente, viste le tantissime guerre in corso (addirittura 56) e considerate le immagini che si vedono continuamente su media e social", spiegano. "L’idea che un giorno i nostri figli possano chiederci, leggendo sui libri di storia, cosa abbiamo fatto noi per contrastare questa cultura di guerra e di odio dilagante, ci ha spinte a promuovere un momento sulla pace, che deve partire dal nostro quotidiano. Dopo aver letto l’articolo 11 della Costituzione e l’articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, abbiamo costruito un cartellone dal titolo ‘La pace è nelle nostre mani’, consegnando ai bambini mani di cartone colorate sulle quali hanno scritto il loro nome e la parola ‘pace’ nella lingua che preferivano e che poi sono state incollate sul maxi bristol sotto l’immagine del mondo, come a sorreggerlo, in segno del piccolo ma importante contributo che ognuno può dare per la pace sul pianeta". Al termine, dopo l’ascolto di poesie e canzoni sul tema, un momento simbolico: "Grazie a strumenti di pace creati ad hoc con scatoline e sassolini, abbiamo fatto un ‘minuto di rumore’ per farci sentire, per far risuonare la nostra voce di pace, con la promessa di portare la pace con noi ogni giorno, in ogni gesto e parola".

