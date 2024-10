Un nido entro il 2026. I soldi ci sono, si parte

Asilo nido, marciapiedi e asfaltature. Riguardano tre fronti le opere pubbliche in fase di decollo a San Costanzo. "La realizzazione del nido comunale adesso è interamente finanziata – sottolinea il sindaco Domenico Carbone -. Un’opera da 800mila euro, per la quale il Comune aveva già ottenuto 360mila euro attraverso il Pnrr e ora abbiamo ricevuto l’ok dalla Cassa Depositi e Prestiti per il mutuo che andrà a coprire i restanti 440mila. E c’è anche un’altra buona notizia: è stata già pubblicata la gara d’appalto, che dovrà affidare i lavori entro il 31 ottobre".

Attualmente nel territorio sancostanzese non esiste un nido comunale e il servizio per la fascia 0-3 anni è fornito solo da due strutture private. Il progetto in itinere andrà quindi a colmare una lacuna e lo farà attraverso l’ampliamento della scuola dell’infanzia di Cerasa, in modo che possa ospitare anche un asilo nido da 18 posti. "Tutti i passaggi stanno rispettando le tempistiche che ci siamo dati e che sono scandite anche dalle norme che disciplinano il finanziamento ottenuto – riprende il primo cittadino -. Secondo le quali il cantiere dovrà decollare prima del 31 dicembre e concludersi entro il 2026. Per noi è un progetto strategico, che guarda alle esigenze delle giovani coppie, le quali in molti casi non possono prescindere da questo servizio che, peraltro, ha anche un’importante valenza sul piano educativo".

Quella del nido non è la sola opera che partirà a breve. Altre due sono ancora più imminenti, come spiega l’assessore ai lavori pubblici Marco Sonnante: "Per la fine di ottobre inizieremo la costruzione dei nuovi marciapiedi a Cerasa lungo la Provinciale 16, nel tratto di 360 metri compreso tra via Friuli e strada Vecchia Fornace. L’importo è di 240mila euro e altri 210mila saranno destinati al rifacimento dell’asfalto in una serie di strade comunali. Per l’esattezza, via San Martino, via Rosario, via Roma, traversa Solfanuccio, via Monte Barile, strada Fonte Casello, via Friuli, via Breccione e via Martiri della Resistenza. Anche in questo caso si comincerà entro il corrente mese".

Sandro Franceschetti