Un passo contro il tumore al seno. Torna la ’Camminata in rosa’

Addio t-shirt rosa celebrativa. Da quest’anno il gadget della ‘Camminata in rosa’, che domenica promuoverà la prevenzione dei tumori femminili, saranno un palloncino (gonfiato dai tanti volontari Avis coinvolti nell’organizzazione dell’evento) e una pettorina. "Invitiamo tutti a vestirsi del colore della lotta al tumore al seno - sottolinea l’assessore alle Pari Opportunità, Lucia Tarsi -. Quest’anno infatti abbiamo scelto di spendere meno in gadget, per investire quei soldi in uno strumento capace di far arrivare il messaggio davvero in tutte le case. Quei fondi risparmiati li abbiamo investiti affinché l’associazione Fior di Loto potesse realizzare un approfondimento televisivo sui temi della prevenzione ai tumori femminili. Si intitola ‘l’Ora rosa della salute’, con repliche quotidiane su Fano tv". E così domenica mattina la camminata simbolo dell’Ottobre rosa fanese torna protagonista dalle 10 (stand aperti dalle 8) con il biscione umano che partendo da piazza XX settembre attraverserà la città per coinvolgere tutti nella sensibilizzazione alla prevenzione di una patologia che può essere contrastata proprio con analisi e controlli periodici.

La ‘Camminata rosa’, promossa dall’assessorato alla Cultura e dal Paricentro, sarà realizzata grazie ai contributi di Aset, Coldiretti, Carnevalesca, Fondazione Teatro e Techfem. Fanocuore e la Polizia locale si occuperanno anche di prevenzione cardiaca, facendo provare il massaggio cardiocircolatorio e l’uso del defibrillatore. Non ci saranno invece le tradizionali visite senologiche gratuite perché l’associazione Fior di Loto ha ritenuto non fossero utili allo scopo, non essendo uno screening. All’arrivo, come sempre, i partecipanti saranno omaggiati da una mela offerta da Coldiretti.

Tiziana Petrelli