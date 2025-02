"Un pieno di libri" il lunedì alla Memo

FANO

L’edizione invernale di "Un pieno di libri" entra nel vivo, al via gli incontri con gli autori: ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni, delle scuole Corridoni, Gandiglio, Montessori, Nuti, Padalino, Rossi e Sant’Orso di Fano e Leopardi di Colli al Metauro, avranno l’opportunità di incontrare gli autori dei libri che stanno leggendo in classe. Gli scrittori saranno ospiti delle scuole durante la mattinata, mentre 5 incontri pomeridiani alla Memo saranno aperti al pubblico. Dopo quello di ieri con Gianumberto Accinelli che ha presentato "Verde come l’Italia" (Piemme 2023) presentato da Francesca Tombari della Libreria Mondadori, il prossimo appuntamento sarà lunedì 3 marzo con Isabella Giorgini autrice de "Il girotondo dell’energia" (Editoriale Scienza 2024). L’incontro sarà condotto da Marta Guido (Libreria Ubik).