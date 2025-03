Un progetto con ’Voci di donne’

Oggi alle 10 alla sala consiliare di Orciano si terrà l’atto conclusivo del progetto ‘Voci di donne, un dialogo per l’uguaglianza’, incentrato sulla violenza di genere e sviluppato dalle classi seconde della scuola secondaria dell’istituto comprensivo ‘Gio’ Pomodoro’ con la collaborazione dei comuni di Terre Roveresche e Mondavio. A coordinarlo, per la scuola, i docenti Enrico Principi, Maria Cristina Peruzzini e Donatella Galli, che con l’evento odierno, dopo un lavoro in classe di quasi 4 mesi, si vuol offrire un’occasione di riflessione e un esempio di partecipazione contro un problema che riguarda l’intera società.

s. fr.