Un pusher ’casa e bottega’. Lo arrestano sul portone

Un pusher tutto "casa e bottega". Mercoledì pomeriggio le manette sono scattate per un 46enne fanese sorpreso dai carabinieri a spacciare cocaina sotto casa. I militari della stazione di Fano, insieme al nucleo operativo e radiomobile, hanno arrestato un residente del quartiere Vallato - San Lazzaro, mentre stava per vendere una dose di cocaina (2,6 grammi) ad un coetaneo fanese. L’uomo era tenuto d’occhio già da qualche giorno da parte dei militari che avevano ricevuto una serie di segnalazioni su movimenti sospetti nella zona che, tra l’altro, si trova a pochissima distanza dalla sede del comando dei carabinieri. E quindi sono iniziati gli appostamenti che hanno permesso di identificare quei traffici "a chilometro zero".

I militari hanno notato, infatti, che il 46enne stazionava per parecchio tempo sotto la propria abitazione e, in quelle lunghe attese, incontrava parecchia gente. E così è scattata l’operazione che si è conclusa con il suo arresto in flagranza con l’accusa di spaccio. La successiva perquisizione ha permesso di trovare altra polvere bianca per un peso di circa 5 grammi, un bilancino di precisione e 250 euro in contanti. Tutto il materiale è stato poi sottoposto a sequestro penale. Su disposizione del pm di turno il 46enne è stato messo agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima valida che si è svolto ieri mattina in tribunale a Pesaro. Il giudice ha convalidato l’arresto dell’uomo, e ha disposto la sua immediata liberazione, dopo averlo condannato alla pena di un anno di reclusione e 2.400 euro di multa, pena sospesa.

"Un ringraziamento sentito ai carabinieri della stazione di Fano e al nucleo operativo e radiomobile per l’operazione condotta nei giorni scorsi. Un intervento efficace che dimostra ancora una volta l’importanza di una presenza attenta e capillare sul territorio". Così Stefano Pollegioni, consigliere delegato alla sicurezza del Comune di Fano, ha commenta l’esito dell’operazione dei militari dell’Arma. "La collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine – continua Pollegioni – è un pilastro fondamentale per la tutela dei cittadini e il presidio dei quartieri. La sicurezza non è solo repressione, ma anche prevenzione e ascolto delle segnalazioni provenienti dai residenti. Un grazie quindi anche ai cittadini che hanno avuto il coraggio di segnalare movimenti sospetti, permettendo di avviare l’indagine".

Antonella Marchionni