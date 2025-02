Domani alle 17, al Museo del Balì, si terrà l’appuntamento conclusivo della settima edizione del festival ‘Macchie e Inchiostri’. In programma la proiezione del pluripremiato film d’inchiesta ‘Until the End of the World’, "un viaggio ai confini del pianeta, alla scoperta del settore alimentare che cresce più rapidamente al mondo: l’allevamento intensivo di pesci". Il documentario è stato realizzato da Francesco De Augustinis, giornalista e documentarista, specializzato in tematiche agroalimentari e della sostenibilità. L’opera ha vinto l’Environment Award 2024 al 21esimo International Ocean Film Festival di San Francisco. Seguirà un dibattito col regista Francesco Regoli, direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università Politecnica delle Marche, inserito nel pool di esperti delle Nazioni Unite per la valutazione della Salute degli Oceani e dell’Uomo. s.fr.