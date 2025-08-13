Una campionessa formato famiglia: "È il mio orgoglio, in pista e fuori"

La medaglia d’oro conquistata da Alice chiude definitivamente il cerchio con il grave infortunio accadutole l’anno scorso. Così Andrea Pagliarini papà e allenatore di Alice, campionessa europea nella staffetta 4x100 metri in Finlandia. "Per recuperare abbiamo fatto un percorso lento e lungo. Per lei, ora che ha finito la scuola, sarà un percorso in discesa, dovrà essere professionista al 100% per raggiungere, già l’anno prossimo, risultati altrettanto importanti".

Andrea è padre e tecnico anche del figlio Francesco, pure lui azzurro: "Sono felicissimo di Francesco, per come ha affrontato questa nuova competizione, è un ragazzo estremamente determinato che sa quello che vuole. Siamo veramente un bel team che cerca di divertirsi sempre, anche quando ci sono allenamenti più duri". Un allenatore esperto che ha trasmesso un Dna vincente ai suoi due figli: "Sono ormai venticinque anni che alleno e in Italia sono pochi che possono vantare il mio curriculum, ma allenare i propri figli ed essere convocato in nazionale ad un campionato europeo con loro non ha assolutamente prezzo".

Ora i Pagliarini sono di nuovo a Fano: "Siamo rientrati da Tampere con la consapevolezza di poter crescere e poter competere ad altissimi livelli, sono sicuro che il futuro è dalla loro parte". E chiude: "Da padre posso soltanto che gonfiare il petto, sia dentro che fuori la pista di atletica sono ragazzi splendidi e io ne sono assolutamente innamorato".

"Fano è orgogliosa di Alice Pagliarini – aggiunge l’assessore allo sport del Comune di Fano Alberto Santorelli -. Una vittoria straordinaria che esalta l’orgoglio fanese e che, soprattutto, dimostra come Alice sia un esempio per i giovani. In uno sport che, prima di lei, non era caratterizzante per la nostra città, oggi possiamo dire che esiste un movimento importante. Ma, soprattutto, Alice rappresenta l’esempio più luminoso. La aspettiamo al Galà dello Sport, dove sarà protagonista e riceverà il giusto riconoscimento per aver portato in alto, in Europa, il nome di Fano".

Per altro, Alice è brava anche fuori dalla pista di atletica. Si è appena diplomata al liceo artistico Nolfi Apolloni di Fano con un ottimo 100. Nel futuro le piacerebbe studiare criminologia, ma on line, perché adesso la sua priorità è l’atletica leggera. Del resto ora si può davvero sognare in grande: i Giochi Olimpici di Los Angeles non sono poi un obiettivo così lontano.

Beatrice Terenzi