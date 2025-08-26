Una carrellata di artisti per salvare il teatro. Big e solidarietà al gran galà della Fortuna

In soccorso del Teatro della Fortuna si mobilita il mondo dello spettacolo. Gabriele Cirilli, Claudia Campagnola, Flavio Insinna, Maurizio Micheli, Benedetta Boccoli, Gianluca Terranova, Greg, Ettore Bassi, la Signora Coriandoli-Maurizio Ferrini, Augusto Fornari: sono solo degli attori italiani che hanno già dato la loro disponibilità a partecipare al Gran Galà della Fortuna in programma venerdì 5 settembre, alle 21, alla Corte Malatestiana.

Protagonisti principali Gabriele Cirilli e Claudia Campagnola che hanno deciso di mettersi in gioco per il Teatro della Fortuna e la sopravvivenza della Fondazione trascinando colleghi altrettanto noti. Una mobilitazione eccezionale che Cirilli e Campagnola sono riusciti a mettere in piedi in soli 15 giorni, mentre sono in arrivo le adesioni di altre figure di primo piano dello spettacolo. A muovere i due attori l’amore per il teatro e per la città. Proprio a Fano, Cirilli ha passato gran parte dell’infanzia e dell’adolescenza. "Ho sempre adorato questa città – ha ricordato il comico nella conferenza stampa di ieri nel foyer del Teatro – ma soprattutto considero il teatro un luogo da salvaguardare, dove si incontrano talenti e si creano opportunità". "Come artisti e teatranti – ha aggiunto Campagnola, anche lei presente in conferenza stampa – dobbiamo lottare insieme perchè il Teatro della Fortuna possa continuare il suo percorso: in questo luogo ho avuto opportunità importanti". E le adesioni al Gran Galà della Fortuna sembrano destinate a crescere. "Tutti parteciperanno – ha tenuto a precisare Cirilli – a titolo gratuito".

Durante la serata saranno anche messe all’asta alcune opere d’arte e il ricavato, del biglietto d’ingresso e dell’asta, rimarrà al teatro. Il Gran Galà della Fortuna sarà una tappa fondamentale per promuovere la raccolta di 200 mila euro lanciata all’inizio del mese di agosto dalla Fondazione Teatro della Fortuna per ricostituire il fondo di dotazione (70 mila euro ndr), coprire tutto il debito ereditato di 381.885,82 (Fondazione Carifano e Bcc Fano hanno già stanziato 150mila euro a testa) e dare all’ente la serenità necessaria a proseguire con la programmazione. "Vogliamo trasformare una difficoltà in una occasione di rinascita – ha commentato il presidente della Fondazione Teatro della Fortuna, Stefano Mirisola – siamo sicuri che Fano, con la sua storia e il suo amore per il teatro, saprà rispondere con entusiasmo".

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita al botteghino del Teatro della Fortuna o on line su Vivaticket, sono previste tre diverse tariffe: 50 euro per le prime tre file, 30 euro per metà platea e 25 euro per il resto dei posti. Prezzo ridotto per gli over 65 e gli under 18. L’evento è promosso dalla Fondazione di Comunità Fano, Flaminia, Cesano e dalla Rti Rocca Malatestiana che hanno accolto l’appello della Fondazione Teatro e si sono prodigati per rendere possibile l’organizzazione della serata.

"Vogliamo dare il nostro contributo – ha commentato il consigliere della Fondazione di Comunità Angelo Bertoglio – a sostegno del teatro, della cultura e dello spettacolo". Mentre il presidente Alberto Di Martino ha sottolineato come il teatro "non sia solo un luogo di intrattenimento, ma un centro di sviluppo economico, di benessere culturale e identitario per la comunità". Commossa l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi "perchè stiamo toccando con mano l’amore per il teatro".

Un altro evento benefico sarà organizzato il 12 settembre, sempre alle 21, alla Corte Malatestiana, con un concerto sinfonico dell l’Orchestra Filarmonica Marchigiana (Form) con musiche di Puccini, Verdi , Rossini Donizetti e Bellini. Si esibiranno il tenore Marco Mancuso e il soprano Katerina Chebotova diretti dal maestro Mirco Barani. Per chi volesse fare donazioni, la Fondazione Teatro della Fortuna ricorda l’Iban bancario: IT45J0851924308000000000533 -causale "Donazione Teatro della Fortuna".

Anna Marchetti