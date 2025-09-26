Una folla s’inchina alla passione per la Virtus. La corte malatestiana omaggia il volley fanese

Grande festa per la presentazione della Virtus Fano alla corte Malatestiana. Oltre 500 persone, di cui 400 tra atleti, dirigenti e allenatori della storica società.

Non solo prima squadra che anche quest’anno giocherà ancora in serie A2. Riflettori puntati anche per le formazioni, maschili e femminili, di serie C, D e Prima Divisione. Vanto del club del presidente Emidio Cenerilli. Una realtà che conta sui 600 iscritti dal settore giovanile in su.

Fiore all’occhiello naturalmente la compagine allenata dal mago Vincenzo Mastrangelo: "Quest’anno vogliamo fare un passo in più rispetto alla scorsa stagione che è andata comunque bene – avvisa il tecnico biancorosso -. Puntiamo ai playoff. L’anno scorso ci siamo fermati sul più bello. Quest’anno l’obiettivo è salvarci il prima possibile e poi vedremo".

Coach Mastrangelo aggiunge: "Sono molto soddisfatto di come abbiamo allestito il roster. Sarà un campionato tosto. La qualità si è alzata, ma anche la nostra squadra è migliorata. Vogliamo stare lì, giocandocela contro tutti". E poi c’è il Palas Allende che ogni domenica si riempie di un tifo scatenato: "Il pubblico è una spinta fondamentale per noi. Ci trasmette energia e fiducia. La città di Fano è sempre vicina e ci sostiene, infiammando il palazzetto in ogni partita".

Il tecnico della serie A2 ci tiene a sottolineare: "Quest’anno abbiamo alzato l’asticella non solo a livello di giocatori, ma anche strutturalmente. L’idea è creare una società completa che riporti Fano sul tetto del volley nazionale come merita. Della famiglia Virtus da quest’anno fa parte anche il professore Piero Benelli con tutto il suo valido staff".

Le parole chiave sono divertire e vincere. Come lo stesso Mastrangelo conferma: "Vogliamo dimostrare le nostre qualità, ma anche esprimere una pallavolo frizzante. Dietro c’è stato un importante lavoro e per questo non finirò mai di ringraziare la società che sta facendo grandi sforzi".

A questo proposito da quest’anno la Essence Hotels sarà il marchio principale sulle canotte della prima squadra: "Abbiamo firmato per un triennio con l’idea di una programmazione – racconta il main sponsor Antonio Cafarelli, ex giocatore di volley in serie B -, il nostro traguardo è arrivare fino alla Superlega, naturalmente non subito, ma lavorando giorno dopo giorno".

In platea anche Davide Mazzanti, ex cittì della Nazionale di volley femminile, che ha annunciato l’uscita di un libro, augurando un grosso in bocca al lupo alla Virtus.