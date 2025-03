Una messa per Ana, una colletta per i figli

Sarà il vescovo della Diocesi Fano, Pertgola, Fossombonre e Cagli Andrea Andreozzi, oggi pomeriggio alle 16 a Lucrezia, a presiedere la Santa Messa organizzata dal circolo Acli e Centro sociale anziani ‘Sandro Severi’ nei propri locali di via Papa Giovanni XXIII, in occasione della triste ricorrenza dei sei mesi dalla morte di Ana Cristina Durante Correia. La mamma 38enne uccisa la notte tra il 6 e il 7 settembre scorsi a Saltara di Colli al Metauro dal marito Ezio Di Liverano, che l’ha massacrata a coltellate. Ana Cristina era socia e volontaria del centro e la sua terribile fine appare ancora come assurda e inaccettabile dai suoi frequentatori, che hanno scolpiti nella memoria il suo bellissimo sorriso e la sua disponibilità verso ogni ospite.

Oggi, oltre alla funzione religiosa, è prevista anche la promozione di una raccolta fondi a favore dei tre figli della giovane donna, che attualmente sono ospiti di una struttura di accoglienza in provincia di Ancona, per la quale il Comune di Colli al Metauro paga le rette. "Ma questi figlioli, di 4, 12 e 14 anni – evidenziano dal centro ‘Sandro Severi’ - hanno bisogno anche di altro, per poter frequentare al meglio le scuole e vivere giornate serene; ed è per questo che sin dai giorni immediatamente successivi alla tragedia abbiamo attivato una raccolta fondi in loro favore e ora la riproponiamo, perché questi minori hanno bisogno di affetto e cure psicologiche, ma anche di sostegno economico".

"Le offerte che ci vengono devolute – aggiungono – le diamo all’Associazione per la Cittadinanza, Istituto Cittadina Italiana’, che poi girerà tali risorse alla struttura che si prende cura dei tre minori. "L’evento di oggi vuol essere anche un messaggio forte in occasione dell’imminente 8 marzo – sottolineano gli organizzatori del Circolo di Lucrezia -. Gridiamo una volta di più ‘basta’ alle violenze e ai soprusi nei confronti delle donne. Il sacrifico di Ana Cristina, dev’essere l’ultimo di una sequela di drammi che hanno come vittime le donne. Non sono accettabili ulteriori tragedie che colpiscono il sesso femminile del nostro territorio".

Sandro Franceschetti