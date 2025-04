Una messa per il Papa: "Francesco, un dono di cui essere grati"

Domani alle 19 la Cattedrale di Fano accoglierà una celebrazione solenne in memoria di Papa Francesco, scomparso lunedì. La diocesi si stringe così in preghiera per il Santo Padre "venuto dalla fine del mondo" e che ha segnato profondamente la vita della Chiesa sulla via della pace e dell’accoglienza degli ultimi. A guidare la celebrazione sarà il vescovo Andrea Andreozzi.

Giovedì ci sarà una messa in Cattedrale. Che significato assume questo momento per la nostra diocesi?

"È un gesto di comunione con la Chiesa universale e di gratitudine per il dono di Papa Francesco. La nostra è una diocesi legata profondamente a Roma: siamo un po’ il terminale della via Flaminia, e da lì ci è arrivato il Vangelo, la fede cristiana. I nostri santi, i martiri, i vescovi sono sempre stati in rapporto stretto con il Vescovo di Roma. Questa celebrazione vuole essere anche un segno di speranza, nel tempo pasquale in cui siamo".

Lei è stato nominato vescovo proprio da Papa Francesco. Che ricordo personale porta con sé?

"C’è una gratitudine particolare, sì. Ricordo con affetto quel momento. Ma più che parlare di me, vorrei richiamare l’attenzione su quanto Papa Francesco ci ha indicato: uno stile di Chiesa, un magistero che ci chiede ancora oggi di essere ascoltato, meditato. Non bastano le emozioni del momento: ci sarà bisogno di tempo, di silenzio e di riflessione per comprendere fino in fondo il valore del suo pontificato".

Ha un messaggio per le nostre comunità in questi giorni?

"Sì, invito tutte le parrocchie, i gruppi, le famiglie a vivere questi giorni nello stile della Pasqua. La morte di Papa Francesco è avvenuta proprio in questo tempo liturgico e ci ricorda che la vita è aperta a uno spazio che è quello di Dio. È anche un’occasione per rinnovare la nostra vicinanza a chi soffre, a chi è dimenticato. La morte di un uomo così conosciuto ci fa pensare a quella di tanti innocenti di cui nessuno parla. Non lasciamoli soli".

Il mondo dello sport si è fermato in segno di rispetto. Anche il Papa era un grande appassionato… proprio come lei.

"È vero. E questo mi fa piacere! Era tifoso del San Lorenzo, tante squadre sono andate a trovarlo, gli hanno portato maglie, affetto. Anche sacerdoti sportivi, che ogni tanto si incontrano per qualche partita, sono stati ricevuti da lui. Questo dimostra quanto Papa Francesco fosse vicino alla vita quotidiana delle persone, ai loro interessi, alle loro passioni. Il mondo dello sport lo ha sentito come una presenza familiare".

Uno sguardo al futuro: si aprirà il conclave. C’è coinvolgimento anche da parte dei vescovi marchigiani?

"No, il conclave è affidato esclusivamente al Collegio cardinalizio. Nelle Marche ci sono cardinali, come Edoardo Menichelli e Giuseppe Petrocchi, ma il primo ha superato gli 80 anni e quindi non parteciperà al voto a differenza dell’arcivescovo emerito dell’Aquila. L’elezione del nuovo Papa avviene in autonomia. Noi vescovi non siamo chiamati a partecipare. Ma preghiamo, questo sì, perché lo Spirito Santo guidi la Chiesa".

Un pensiero per i fedeli?

"Viviamo questo tempo come un’occasione di grazia. Il Papa ha parlato spesso della morte, preparandosi con serenità al passaggio. Ha chiesto misericordia per tutti, e ora possiamo chiederla per lui. Credo che ci sarà vicino dal cielo, con la sua preghiera. E noi possiamo continuare a camminare sulle tracce del suo insegnamento".