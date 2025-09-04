Una messa ricorda la tragedia di Ana

I suoi sorrisi e il suo modo affabile sono ben impressi nella memoria di ciascuno di loro e domani sera parteciperanno tutti alla Santa Messa in suo suffragio, in programma per le 19 nella chiesa di Lucrezia. Lei era Ana Cristina Durante Correia, la mamma 38enne di origine brasiliana che risiedeva a Saltara di Colli al Metauro, barbaramente uccisa dal marito Ezio Di Liverano la notte tra il 6 e il 7 settembre 2024.

Loro, invece, sono gli utenti e i responsabili del circolo Acli e Centro sociale anziani ‘Sandro Severi’ di Lucrezia, dove la giovane era volontaria e si prendeva cura, in particolare, dei vecchietti. Nella ricorrenza del primo anniversario da quel terribile femminicidio la presidente del circolo Beatrice Bartolucci e i suoi colleghi del direttivo, d’accordo con i numerosi utenti, hanno deciso di chiedere la celebrazione di una messa in suffragio che si terrà, appunto, domani sera e, intanto, continuano a darsi da fare per raccogliere risorse per i tre figli di Ana Cristina, rispettivamente di 5, 13 e 15 anni. I quali, dai giorni successivi all’assassinio della loro mamma e all’arresto del padre, sono affidati a una struttura di accoglienza in provincia di Ancona, per la quale il Comune di Colli al Metauro paga le rette, ma che hanno comunque bisogno anche di altro, per poter frequentare al meglio le scuole e vivere giornate di una certa serenità.

Ed è per questo che il Circolo ha attivato una raccolta fondi in loro favore, che a distanza di un anno è ancora attiva. "Nella sede del circolo – conferma la presidente Beatrice Bartolucci – c’è ancora una cassettina nella quale i nostri utenti versano le loro offerte, che noi provvediamo a girare per i figli dell’indimenticabile Ana Cristina, che è stata un autentico raggio di sole all’interno della struttura. Non ci dimenticheremo mai di lei e continueremo a promuovere iniziative volte a mantenere vivo il suo ricordo e a condannare con forza il femminicidio e ogni forma di violenza, fisica e morale nei confronti delle donne".

Già nel marzo scorso, in occasione dei 6 mesi dall’efferato omicidio, il circo ‘Sandro Severi’ organizzò una santa messa con la presenza del Vescovo Andrea Andreozzi, che in quella circostanza evidenziò l’importanza di ricordare Ana per evitare che simili, drammatici, episodi si verifichino di nuovo, aggiungendo che ora i tre figli di Ana hanno un angelo in cielo".

Sandro Franceschetti