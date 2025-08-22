Una notte per la pace tra passi e preghiere

Questa notte, tra stasera e domani, si svolgerà la 33esima edizione del pellegrinaggio notturno a piedi dal santuario Mariano di Cartoceto a quello di San Giuseppe in Spicello di Terre Roveresche, che richiama sempre tantissimi fedeli, più di un migliaio, sia del comprensorio che di altre località marchigiane e di fuori regione. Il ritrovo è previsto alle 1,30 a Cartoceto, mentre la partenza è fissata per le 2. Il responsabile dell’evento, Alfio Moschini, precisa: "Percorreremo 17 chilometri, durante i quali pregheremo insieme innanzitutto per la pace. Una pace disarmata e disarmante, come ha detto Papa Leone XIV. Davanti ai crimini che si stanno consumando nei confronti di uomini, donne e bambini non possiamo non mettere questo tema al centro".

"Nel corso della lunga marcia – aggiunge – pregheremo anche per le persone fragili, un numero crescente di soggetti vulnerabili, emarginati dalla nostra società; per la famiglia, perché sia abitata da sincerità, rispetto, mutua collaborazione e dialogo; per le comunicazioni sociali, perché nella luce del Vangelo, con mitezza, costruisca ponti e promuova la cultura della cura; e per la Chiesa, perché sia inclusiva, in ascolto della parola di Dio e del prossimo, testimoniando uno stile sinodale e missionario".

Il percorso, come ogni anno, si snoderà sulle strade principali, per non creare difficoltà ai meno allenati e ai più in là con gli anni, con passaggio a Saltara alle 2,45; a Calcinelli alle 3,30; a Piagge alle 5,30 e a San Giorgio di Pesaro alle 6, con la possibilità, naturalmente, di aggregarsi al gruppo anche durante il tragitto, che toccherà anche i paesi di Villanova e Montemaggiore al Metauro. L’arrivo al santuario di Spicello è previsto per le 6,50 e dieci minuti più tardi vi si terrà la celebrazione eucaristica all’aperto, presieduta dal vescovo Andrea Andreozzi, alla presenza del rettore del santuario don Mirco Ambrosini e del Superiore provinciale dei Paolini don Roberto Ponti. Durante il passaggio dei pellegrini non sarà necessaria la chiusura al traffico delle strade. A scortare i partecipanti saranno i volontari di protezione civile della Cma di Terre Roveresche. Per tutte le informazioni si possono chiamare i numeri telefonici 0721.970606 e 327.6310061.

Sandro Franceschetti