"Una pagliacciata la mozione sul Santa Croce"

Sulla sanità scontro nel consiglio comunale di giovedì sera: la consigliera Sara Cucchiarini (foto) (Pd) ha bollato come "pagliacciata" la mozione urgente "Per la salvaguardia del Santa Croce" presentata dalla maggioranza, poi al momento del voto tutta l’opposizione (Pd, In Comune, Fano Cresce, La Fano che vogliamo e M5S) è uscita dall’aula. "Sono degli irresponsabili – ha commentato il centrodestra, l’abbandono dell’aula conferma ciò che ormai è evidente: il centrosinistra vuole riproporre l’ospedale unico a Pesaro, decretando così la fine del Santa Croce. Hanno definitivamente calato la maschera opponendosi alla mozione del centrodestra. Una mozione che impegnava il Comune a contrastare ogni ipotesi di centralizzazione sanitaria su Pesaro e a promuovere un modello sanitario provinciale integrato, garantendo pari dignità agli ospedali di Fano, Pesaro, Urbino e Pergola, in linea con il Piano regionale socio-sanitario 2023-2025".

"E’ corretto ripensare alla sanità in un dialogo con il territorio – ha detto Cucchiarini – ma da quanto si evince dall’atto aziendale non si sta andando in questa direzione. Anzi si sta decretando l’assoluta dipendenza e sudditanza di Fano nei confronti di Pesaro. Un esempio? Mentre Pergola avrà una chirurgia autonoma, quella di Fano sarà in condivisione con Pesaro, non c’è dialogo tra servizi sanitari e il cup è da riformare completamente ma tutto questo avviene nel completo silenzio del sindaco Serfilippi". "Dopo mesi in cui centrosinistra e Movimento 5 Stelle – ha attaccato la maggioranza – parlano di un impegno comune per la sanità fanese, ieri è emersa tutta la loro incoerenza. Nonostante le rassicurazioni fornite nel consiglio comunale monotematico che ha confermato il potenziamento del Santa Croce, la minoranza ha tradito i cittadini sottraendosi all’impegno di difendere il nostro ospedale".

"Una mozione – ha aggiunto Francesco Panaroni (M5S) – finalizzata alle elezioni regionale, sarebbe meglio occuparsi di Fano". Poi Panaroni ha parlato di "spesa sanitaria alle stelle, difficoltà di accesso alle cure per i cittadini, con il 10% che ci rinuncia". Ma la maggioranza ha incalzato: "Nelle ultime settimane Ricci e Biancani hanno chiesto che il nuovo ospedale di Pesaro sia modulare, così da poterlo ampliare in caso di un loro ritorno al governo e trasformarlo nell’ospedale unico. Ieri era l’occasione per l’opposizione di dimostrare con i fatti di voler difendere il Santa Croce, invece, l’abbandono dell’aula è stato un atto politico irresponsabile". an. mar.