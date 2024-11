Una panchina rossa a Saltara per ricordare Ana Cristina

Nel Comune di Colli al Metauro, dove la comunità ha ancora ben viva nella memoria l’efferata uccisione, per mano del marito, della 38enne Ana Cristina Duarte Correia la notte tra il 6 e il 7 settembre scorsi, sono iniziati ieri e proseguiranno fino domani le iniziative legate alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ieri pomeriggio alle 18 al teatro di Montemaggiore, l’associazione LiberaMente, col patrocinio del Comune di Colli al Metauro, ha proposto lo spettacolo "Donna e/è Femmina" con Frida Neri, Giulia Bellucci e Laura Musone. Oggi alle 17, sempre al teatro e sempre organizzato da LiberaMente col patrocinio del Comune, si terrà lo spettacolo "D’amore non si muore, storie di donne tra parole e musica", tratto dal libro "Ferite a morte – dieci anni dopo" di Serena Dandini (biglietto 5 euro).

Per la giornata di domani l’amministrazione comunale ha previsto l’installazione di una panchina rossa a Saltara, in via Romano, che sarà inaugurata alle 9 del mattino; e l’illuminazione di rosso della scalinata principale della stessa frazione, in cui due mesi e mezzo fa avvenne il femminicidio. Sempre nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata del 25 novembre, il Comune ha intrapreso anche una collaborazione con l’istituto comprensivo "Leopardi" e, in particolare, con le classi terze della scuola secondaria di primo grado, guidate dalla professoressa di religione, Roberta Omicioli.

"L’obiettivo di tutte queste iniziative – spiega la vicesindaco Annachiara Mascarucci - è quello di coinvolgere e sensibilizzare sempre più la cittadinanza sul tema del contrasto alla violenza sulle donne, sul tema del rispetto, dell’empatia, a partire dai più piccoli. In un’epoca come l’attuale, caratterizzata da ripetuti episodi e violenti comportamenti contro le donne, risulta oltremodo necessario e urgente anche in questo Comune mantenere alta l’attenzione sulla tematica in oggetto e – conclude l’assessore Annachiara Mascarucci – promuovere iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza".

Sandro Franceschetti