Una "passeggiata rumorosa" contro la violenza sulle donne

"Per Elisa, Giorgio, Cristina, Fabiana, Maria Liliana, Caterina, Johanna Nataly, Eleonora, Cinzia, Anna, Carla, Alex, Ilaria e Sara". Per tutti coloro che non hanno più voce, domenica pomeriggio, in piazza XX Settembre, è salito "l’urlo altissimo e feroce". Sorprendente l’adesione alla "Passeggiata rumorosa" contro la violenza maschile sulle donne e di genere sui social, ideata da quattro amiche e organizzata grazie al tam tam. Tre i momenti dell’iniziativa: al raduno iniziale in piazza XX Settembre è seguito l’elenco delle donne e delle vittime dell’odio di genere nel 2025: sono state ricordate Sara e Ilaria, le ultime, ma anche Giorgio e Alex che si sono tolti la vita a causa dell’intolleranza social ed è stata ricordata la donna di 25 anni che proprio domenica a Pozzuoli ha subito un tentato femminicidio. La passeggiata si è dispiegata lungo corso Matteotti e via Arco d’Augusto e ritorno destando interesse e partecipazione tra i passanti. L’evento si è concluso in piazza con la lettura di un passo di L’Invincibile Estate di Liliana di Cristina Rivera Garza e delle poesie di Adrienne Rich, Ortensia di Guglielmo e Alessandra Carnaroli. L’arrivederci, sulle note di Mis Derechos de Mujer.