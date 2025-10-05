Una provincia per tre. Serfilippi rilancia la sfida: "Giusto, Fano lo merita": "Ma non si chiami Puf"

Fano co-capoluogo di Provincia. Non più solo un desiderio ma una proposta politica messa sul tavolo direttamente dal sindaco di Fano Luca Serfilippi. Il successo elettorale del centrodestra "con il baricentro spostato sulla valle del Cesano e del Metauro" gioca a suo favore: "Dal punto di vista politico – conferma il primo cittadino – rappresenterebbe il giusto riconoscimento del ruolo e della centralità di Fano nel contesto territoriale e istituzionale della provincia. Un’operazione nonsolo d’immagine e di peso politico ma di concreti vantaggi economici per la città".

Aggiunge Serfilippi: "Il riconoscimento di Fano come co-capoluogo porterebbe benefici concreti sotto il profilo economico e amministrativo. Consentirebbe di accedere direttamente ai fondi e ai programmi riservati ai capoluoghi, attrarre nuovi investimenti e rendere più efficiente la gestione dei servizi di area vasta – come viabilità, scuole superiori, ambiente e pianificazione territoriale – garantendo un migliore equilibrio nella distribuzione delle competenze provinciali".

La giudica "un’ipotesi affascinante ma non so se gestibile dal punto di vista pratico" Andrea Angelucci, presidente dello storico circolo politico-culturale fanese "Bianchini": "Dal punto di vista culturale – argomenta – Fano non ha bisogno del riconoscimento di capoluogo perché ha già maggiore energia e vigore di Pesaro. Ho diversi amici pesaresi che riconoscono alla nostra città una vita culturale più brillante, attiva e innovativa nonostante Pesaro abbia il Rof. In una situazione già di per sé favorevole, la maggiore disponibilità di finanziamenti sarebbe l’occasione per crescere ancora, purché tutto questo avvenga in un clima di amore, pace e armonia, senza lotte di campanile di cui non abbiamo bisogno".

La provincia Puf (Pesaro, Urbino, Fano) non piace all’ex sindaco Cesare Carnaroli: "Ha qualcosa di comico – osserva – e comunque l’egemonia di Pesaro si batte con le idee e i progetti nuovi". Per poi ricordare: "Il primo tratto dell’Intequartieri è stato realizzato a Fano, non a Pesaro, così come siamo stati i primi nell’allargare il porto. Forse il primo passo utile sarebbe quello della riforma delle province perchè tornino ad essere enti locali di primo livello con i rappresentanti eletti dai cittadini".

Tra coloro che hanno più volte lamentato l’impossibilità di Fano, terza città delle Marche, di non disporre delle stesse risorse di città ben più piccole ma capoluogo di provincia, è l’ex sindaco Massimo Seri: "La vicenda non va strumentalizzata politicamente, il fatto di non essere capoluogo ha penalizzato Fano in diverse occasioni. Ricordo i costi del Giudice Pace a totale carico dell’amministrazione comunale e non del Ministero e i bandi Pnrr riservati ai capoluoghi. Va ricreato un equilibrio, non in una gara a chi comanda di più, ma per la valorizzazione di tutto il territorio. Un riconoscimento che suppone la condivisione con Pesaro e Urbino, un tema che le tre città devono affrontare insieme senza che nessuno si senta isolato. Con lo scontro non si raggiunge l’obiettivo e ci si fa male tutti. Il passato dovrebbe servire da lezione per comprendere che l’egemonia sugli altri non porta da nessuna parte, quello che serve è un territorio che ragiona e dialoga insieme".

In Italia esiste solo una provincia a tre, in Puglia, quella di Barletta, Andria e Trani. "Studieremo gli atti – sottolinea Serfilippi – di questi tre comuni".

