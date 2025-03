Una scuola e due Comuni per sostenere i genitori

L’istituto comprensivo ‘Gio’ Pomodoro’ di Terre Roveresche e Mondavio, con i due Comuni, ha organizzato un ciclo di incontri per le famiglie degli alunni delle scuole dall’infanzia alla Media. "Quattro appuntamenti – spiegano le referenti Donatella Galli, Ortensia Sbrozzi e Alice Bonifazi (in foto) – per offrire agli adulti un momento di confronto e riflessione". Due incontri si terranno nella sala consiliare ‘Il Castagno’ di Orciano e due nell’aula del consiglio di Mondavio, sempre alle 21.

Si comincerà venerdì a Orciano con Celia Guimaraes, che parlerà di ‘Intelligenza artificiale; applicazioni, opportunità e rischi per gli adolescenti’. Il 13 marzo, a Mondavio, tocca a Valeria Tinti, sul tema ‘Lo sguardo che ferisce; pressione scolastica, aspettative e ansia’. Il 20 marzo a Orciano, ‘Disciplina e autoregolazione, come favorire una corretta crescita formativa’ con Francesca Carubbi. Chiuderà, giovedì 27 marzo a Mondavio, Michela Zaffini, su ‘Conflittualità e aggressività tra gli adolescenti’. Partecipazione gratuita.