Un’amica di nome Cri per i clochard e le ragazze che rincasano di notte

di Tiziana PetrelliUna comunità che cresce, che si impegna, che non lascia indietro nessuno. La Croce Rossa di Fano ha celebrato sabato vent’anni di impegno continuo sul territorio, mostrando - attraverso il racconto del presidente Fabio Pulejo sul palco del Teatro della Fortuna - una forza sempre più grande e un cuore che batte per tutti quelli che hanno bisogno. A maggio 2024, il nuovo consiglio eletto della Cri fanese (che segue alla triste parentesi del commissariamento dell’agosto 2023 a seguito dell’accertamento di un passivo di circa 200mila euro) ha dato il via a importanti progetti, tra cui la formazione di 80 nuovi volontari attraverso corsi che hanno arricchito le file di un’associazione che ora conta 200 volontari.

Una delle novità più significative è la nascita dell’unità di strada, che è partita ufficialmente a gennaio. Un gruppo di volontari altamente formati in ambito sociale ed emergenziale si dirige ogni notte, con temperature gelide e difficili condizioni, nelle vie di Fano e Cartoceto: non solo per portare un tè caldo e una coperta a chi vive in strada, ma per offrire quella vicinanza e quel calore umano che può cambiare una vita. "Il silenzio di queste persone, che non hanno bisogno di parole, ma di una presenza accanto a loro, è qualcosa che ti entra dentro", racconta commosso Pulejo. Non solo una rete di assistenza per chi è in difficoltà, ma anche un progetto sociale che coinvolge sempre più giovani, anche attraverso iniziative di prevenzione e in supporto agli anziani, nelle scuole, nei luoghi di aggregazione.

Proprio per dimostrare che la solidarietà è alla portata di tutti, quest’estate arriverà una nuova iniziativa, pensata per contrastare il fenomeno dei femminicidi. Il progetto ‘Safe Return’ mira a garantire la sicurezza delle ragazze, offrendo un servizio di accompagnamento a chi teme di tornare a casa da sola, specie nelle ore notturne. Le ragazze, sobrie e non, che percepiscono un rischio per la loro incolumità, potranno contare sulla presenza della Croce Rossa, pronta a garantirne il ritorno sicuro a casa. E non è finita qui. Tra i 200 volontari della Croce Rossa di Fano, c’è una crescente presenza di minorenni. "Molti ragazzi tra i 15 e i 17 anni si sono avvicinati al nostro mondo", spiega Pulejo. "Ci chiedono di partecipare, e noi li accogliamo con entusiasmo, perché crediamo che il volontariato possa essere una scuola di vita, una palestra di umanità". L’attività di volontariato non richiede esperienze particolari o competenze specifiche: "Noi siamo qui per formare ogni volontario, per offrire corsi sulla gestione delle emergenze, sulla prevenzione sanitaria, fino alla gestione dei servizi sociali. E se una persona ha tempo da dedicare, bene. Anche solo un’ora al mese può fare tanto".