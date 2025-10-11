Marche, il nodo sanità
Marche, il nodo sanità
CronacaUn’aula per Mattia, ucciso dall’alluvione del 2022
11 ott 2025
SANDRO FRANCESCHETTI
Cronaca
Un’aula per Mattia, ucciso dall’alluvione del 2022

A San Lorenzo il taglio del nastro alla primaria. Intervento da un milione e 650mila euro. La gioia della mamma del piccolo

Nella scuola primaria ‘Lorenzo Bettini’, completamente ristrutturata attraverso un intervento di un milione e 650mila euro, inaugurata ufficialmente ieri (anche se è stata riaperta dal primo giorno delle lezioni 25/26), c’è anche un’aula multisensoriale dedicata a Mattia Luconi, il bambino ucciso a 8 anni dall’alluvione del 15 settembre 2022. "Un’aula concepita per i bimbi speciali come il mio Matty", ci ha detto la mamma del piccolo, Silvia Mereu, presente ieri al taglio del nastro, a cui ha partecipato anche il papà del bimbo, Tiziano. E’ stata proprio la signora Silvia a suggerire al Comune di realizzare l’aula e grazie all’accoglimento dell’idea da parte del sindaco e ai contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, di Mediolanum e dei Cavalieri della Madonna di Montevago è diventata una bella realtà.

"Era un nostro desiderio – ha aggiunto - avere un’aula che ricordasse Mattia e che fosse utile ai bambini con esigenze speciali, fungendo anche da punto di incontro tra loro e gli altri bimbi, per migliorare l’interazione". Un ambiente, con una meravigliosa foto di Matty, attrezzato con apparecchiature e materiali che donano sensazioni rilassanti, aiutando i bimbi con esigenze particolari a ristabilire il benessere interiore e la calma, che può essere usato anche come ‘rinforzo positivo’. Il valore aggiunto di un plesso che grazie agli ingenti lavori (durati tre anni) di adeguamento sismico, efficientamento energetico e ristrutturazione è ora molto accogliente e funzionale nel suo insieme e, soprattutto, sicuro. Proprio sulla sicurezza si sono concentrati molti degli interventi dei numerosi ospiti. Fra loro il viceprefetto Antonio Angeloni, i consiglieri regionali Francesco Badelli, Giacomo Rossi e Nicola Barbieri, la direttrice dell’Ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni, la dirigente dell’istituto comprensivo ‘Binotti’ Chiara Fiorucci, la fiduciaria Giuseppina Beretta, il parroco don Luca e i sindaci del comprensorio. Affiancato dalla sua vice Luciana Conti e dagli altri amministratori laurentini, il primo cittadino Davide Dellonti ha illustrato il percorso di riqualificazione e poi, rivolgendosi ai 120 alunni che frequentano la scuola, ha detto: "bambini, oggi la festa è la vostra", augurando loro di vivere al meglio i rinnovati spazi. I bambini sono stati i grandi protagonisti della cerimonia, aprendola con una interpretazione emozionante dell’Inno di Mameli e scandendo i vari momenti col loro contagioso entusiasmo.

Sandro Franceschetti

