UniLink, si corre: test d'ingresso a settembre
17 ago 2025
ANNA MARCHETTI
Cronaca
UniLink, si corre: test d’ingresso a settembre

Pubblicato il bando per il corso di Medicina e Chirurgia dell’ateneo privato. Inizio lezioni tra ottobre e novembre: costo, 20mila euro

In questa foto di qualche mese fa, Serfilippi nelle aule in via di ristrutturazione

E’ già sul sito della Link University, il bando per accedere da quest’anno accademico (2025-2026) al corso magistrale di Medicina e Chirurgia della sede fanese di palazzo Marcolini. In tutto 80 posti disponibili, dei quali 75 per i candidati dei paesi Ue e non Ue ma stabilmente residenti in Italia e solo 5 per gli studenti non Ue residenti all’estero. Calcolando prove d’ammissione e graduatorie, l’avvio delle lezioni potrebbe scivolare a fine ottobre inizio novembre, come d’altronde molti altri corsi universitari.

E’ prevista infatti una prova di ingresso a cui ci si può iscrivere dal 21 agosto al 22 settembre. Prova che si terrà il 26 settembre proprio a palazzo Marcolini che, per quella data, sarà pronto ad accogliere in una sede completamente riqualificata, gli aspiranti medici. Sede e orario di convocazione per la prova di ammissione saranno comunque resi noti dall’ateneo entro il 23 settembre.

Sempre sul sito della Unilink si spiega che a partire dal 29 settembre i candidati che hanno partecipato alla prova di ammissione (costo 200 euro) potranno, attraverso le loro credenziali, visualizzare elaborato e punteggio. La graduatoria di merito sarà pubblicata entro il primo ottobre in forma anonima utilizzando il numero di pre-matricola del candidato. Idem per gli studenti dei paesi non dell’Unione europea, residenti all’estero. I candidati ammessi al corso potranno procedere all’immatricolazione tra il primo e il 10 ottobre e si perfezionerà con il pagamento della prima rata della retta, che ammonta a 5200 euro più tassa regionale per il diritto allo studio di 140; le altre rate da 4950 euro ciascuna bisognerà pagarle entro il 10 dicembre, il 6 febbraio e il 6 aprile. Per un totale di circa 20mila euro l’anno. In caso di rinuncia, si scorrerà la graduatoria, che sarà dunque definitiva dopo il 17 ottobre.

Quindi tempi brevissimi, a iniziare dall’iscrizione alla prova di ammissione che deve avvenire tra il 21 e il 22 agosto. Con l’apertura del corso magistrale di Medicina e Chirurgia della Link University, Fano si arricchisce di una nuova università. L’ateneo privato, infatti, che ha la prestigiosa sede a palazzo Marcolini si aggiunge ai corsi di Biotecnologie ed Economia che da anni si svolgono a palazzo San Michele, altro immobile storico nel centro cittadino. Fano è anche sede di Fano Marine Center, il centro di ricerca marina nato nel 2019 dalla collaborazione di tre università (Bologna, Ancona e Urbino) e due centri di ricerca (Cnr e Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli) e che a giugno di quest’anno ha aperto al pubblico l’acquario Didamar.

© Riproduzione riservata

