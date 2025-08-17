UniLink, si corre: test d’ingresso a settembre

E’ già sul sito della Link University, il bando per accedere da quest’anno accademico (2025-2026) al corso magistrale di Medicina e Chirurgia della sede fanese di palazzo Marcolini. In tutto 80 posti disponibili, dei quali 75 per i candidati dei paesi Ue e non Ue ma stabilmente residenti in Italia e solo 5 per gli studenti non Ue residenti all’estero. Calcolando prove d’ammissione e graduatorie, l’avvio delle lezioni potrebbe scivolare a fine ottobre inizio novembre, come d’altronde molti altri corsi universitari.

E’ prevista infatti una prova di ingresso a cui ci si può iscrivere dal 21 agosto al 22 settembre. Prova che si terrà il 26 settembre proprio a palazzo Marcolini che, per quella data, sarà pronto ad accogliere in una sede completamente riqualificata, gli aspiranti medici. Sede e orario di convocazione per la prova di ammissione saranno comunque resi noti dall’ateneo entro il 23 settembre.

Sempre sul sito della Unilink si spiega che a partire dal 29 settembre i candidati che hanno partecipato alla prova di ammissione (costo 200 euro) potranno, attraverso le loro credenziali, visualizzare elaborato e punteggio. La graduatoria di merito sarà pubblicata entro il primo ottobre in forma anonima utilizzando il numero di pre-matricola del candidato. Idem per gli studenti dei paesi non dell’Unione europea, residenti all’estero. I candidati ammessi al corso potranno procedere all’immatricolazione tra il primo e il 10 ottobre e si perfezionerà con il pagamento della prima rata della retta, che ammonta a 5200 euro più tassa regionale per il diritto allo studio di 140; le altre rate da 4950 euro ciascuna bisognerà pagarle entro il 10 dicembre, il 6 febbraio e il 6 aprile. Per un totale di circa 20mila euro l’anno. In caso di rinuncia, si scorrerà la graduatoria, che sarà dunque definitiva dopo il 17 ottobre.

Quindi tempi brevissimi, a iniziare dall’iscrizione alla prova di ammissione che deve avvenire tra il 21 e il 22 agosto. Con l’apertura del corso magistrale di Medicina e Chirurgia della Link University, Fano si arricchisce di una nuova università. L’ateneo privato, infatti, che ha la prestigiosa sede a palazzo Marcolini si aggiunge ai corsi di Biotecnologie ed Economia che da anni si svolgono a palazzo San Michele, altro immobile storico nel centro cittadino. Fano è anche sede di Fano Marine Center, il centro di ricerca marina nato nel 2019 dalla collaborazione di tre università (Bologna, Ancona e Urbino) e due centri di ricerca (Cnr e Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli) e che a giugno di quest’anno ha aperto al pubblico l’acquario Didamar.