Un’indagine nella storia fanese firmata da Dante Piermattei

È uscita e verrà presentata ufficialmente oggi l’ultima fatica letteraria di Dante Piermattei (foto), storico fanese ottuagenario che in decenni di ricerche ha regalato alla città numerose "chicche" di storia locale, riportando alla luce personaggi, episodi e curiosità del passato. Con il suo inconfondibile stile divulgativo e una scrittura colta ma accessibile, Piermattei continua a intrecciare le trame della memoria collettiva fanese con quelle della grande storia. Stavolta firma per la Fondazione Carifano il volume "Attorno all’ultimo Malatesta fanese. Fatti e misfatti nel tempo di Roberto il Magnifico", un racconto storico e visivo che attraversa i secoli con passo leggero, tra documenti d’archivio, miniature e leggende tramandate.

Al centro del libro la figura di Roberto Malatesta, condottiero del Quattrocento, signore di Rimini e ultimo discendente fanese della dinastia che segnò la storia tra Medioevo e Rinascimento. Piermattei ne segue le vicende con uno stile che unisce rigore e affabulazione: l’assedio di Fano del 1463, la caduta della città, il ritorno a Rimini, il travestimento da contadino per riconquistare Castel Sismondo, fino alle grandi imprese militari culminate nella vittoria di Campomorto del 1482 contro il duca di Calabria Alfonso d’Aragona. La sua narrazione restituisce un uomo dalle mille sfumature, capace di attraversare guerre e alleanze con una modernità sorprendente, sostenuto da un’intelligenza politica che lo rese figura di primo piano nella complessa geografia del potere italiano del Quattrocento. Accanto al guerriero emerge l’uomo, e con lui le figure femminili che ne segnarono il destino. Tra tutte Elisabetta da Montefeltro, moglie di Roberto, il cui profilo spirituale e artistico apre uno dei capitoli più suggestivi del libro: l’ipotesi di un altarolo privato forse commissionato a Raffaello, di cui resterebbero due sportelli raffiguranti Santa Caterina d’Alessandria e Santa Maria Maddalena.

Un dettaglio che diventa indizio, e che Piermattei trasforma in una piccola indagine storico-artistica, restituendo la sensibilità di un’epoca in cui la devozione dialogava con la bellezza. Con la consueta chiarezza divulgativa, Piermattei restituisce una pagina di memoria fanese intrecciando storia, arte e sentimento, e offrendo un nuovo tassello alla conoscenza del patrimonio culturale locale che la Fondazione Carifano promuove e sostiene da anni. Un lavoro che conferma la capacità dell’autore di raccontare il passato con voce viva, capace di risvegliare orgoglio e curiosità in chi legge.

La presentazione del volume si terrà alle 17.30 nella Sala di Rappresentanza della Fondazione Carifano (via Montevecchio 114, Fano). Dopo il saluto del presidente Giorgio Gragnola, Bonita Cleri, storica dell’arte, dialogherà con l’autore. L’ingresso è libero e al pubblico sarà donata una copia del libro.

Tiziana Petrelli