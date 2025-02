Un’isola ecologica per i rifiuti recuperati in mare

Un’isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti recuperati accidentalmente in mare dai pescherecci: plastica, vetro, alluminio, reti, cassette di legno e di polistirolo. Lo ha annunciato ieri mattina in sala giunta il sindaco Luca Serfilippi insieme agli assessori Loretta Manocchi e Gianluca Ilari. Il progetto è stato approvato dall’esecutivo nella giornata di venerdì, il costo stimato dell’intervento è di 200mila euro, di cui 100 mila di fondi europei che dovrebbero arrivare attraverso un bando regionale. Il sindaco Serfilippi ha comunque assicurato che "l’isola ecologica sarà realizzata entro l’anno" e qualora il Comune non riuscisse ad accedere ai fondi europei, l’amministrazione comunale interverrà con risorse proprie.

"Noi in pochi mesi – fa notare il primo cittadino – siamo riusciti ad avere il progetto e ad approvarlo in giunta. A fare la differenza è stata la volontà politica di affrontare e risolvere la questione che per noi è una priorità. Fondamentale è stata la collaborazione di tutti gli uffici coinvolti, Demanio e Ambiente, rappresentanti da Silvia Manna e Renzo Brunori, Lavori pubblici e Ufficio Europa. Voglio ricordare che in tal senso si era espresso anche il consiglio comunale, a seguito di una mozione presentata dal consigliere Luigi Scopelliti".

L’isola ecologica, che prevede due grandi contenitori, sarà posizionata al termine del lungomare Mediterraneo dove ora ci sono i parcheggi. "Sarà – ha spiegato il vice sindaco Loretta Manocchi – un’isola ecologica moderna, informatizzata, protetta con una recinzione e video sorvegliata". "Abbiamo voluto evitare – sottolinea l’assessore Ilari – di posizionare in quella zona del porto una fila di bidoni di diverse dimensioni e, visto lo spazio limitato, abbiamo optato a favore di due box affiancati che occuperanno uno spazio di 12,60 metri: uno accoglierà, sempre in maniera differenziata, vetro, plastica, alluminio, l’altro sarà riservato agli ingombranti (reti e cassette). Inoltre gli utilizzatori dovranno essere identificabili attraverso un badge".

Inoltre il Comune sta valutando l’opportunità di utilizzare questa differente tipologia di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani in altri punti della città. L’isola ecologica che sarà posizionata al porto riguarderà solo i rifiuti urbani ‘pescati’ casualmente in mare. "In quel caso il percorso da seguire è diverso – chiarisce l’assessore Manocchi – la progettualità coinvolge prevalentemente la Capitaneria di Porto e la Regione".

