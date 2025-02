Università privata, disco verde della Regione

di Anna MarchettiDal prossimo anno accademico, 2025-2026, a Fano partirà il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell’università privata Link Campus University (stesso corso ad Ascoli Piceno, mentre Macerata accoglierà quello di Odontoiatria e Protesi dentaria). Via libera del presidente della Regione, Francesco Acquaroli, che ha espresso parere favorevole con l’obiettivo di "contrastare la mancanza di personale medico e sanitario". Se, come prevedibile, arriverà anche l’ok del Ministero, il primo corso potrebbe partire già a ottobre, anche se ancora non si sa dove. Scrive la Regione: "Il Dipartimento Salute ha evidenziato una comune criticità di tutti gli Enti nel reclutamento di personale medico, fatta eccezione della sola Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche". Si tratta dunque di una "necessità formativa per la regione Marche", fermo restando "che il sistema universitario pubblico svolge un ruolo centrale nell’offerta formativa delle Marche e rappresenta un’eccellenza" dunque invitando il privato a una "forte collaborazione con il sistema pubblico regionale".

"Finalmente gli studenti marchigiani – commenta il parlamentare della Lega Mirco Carloni che si è impegnato per portare l’investimento su Fano - potranno studiare medicina senza essere costretti ad abbandonare le Marche. I corsi della Link University si terranno in presenza e sarà creata una forte collaborazione con gli ospedali e i professionisti del territorio. L’offerta formativa privata non toglie nulla a quella pubblica". A supporto di ciò, il parlamentare fornisce alcuni dati: "Nell’anno accademico 2023-2024 gli studenti iscritti (nell’arco dei sei anni) al corso di laurea in Medicina e Chirurgia residenti nelle Marche erano 1137, mentre gli studenti marchigiani andati a studiare Medicina fuori regione erano 1399. Una tendenza consolidata e allarmante visto che il 60% degli universitari fuori regione non vi fanno più rientro".

Carloni è convinto che l’avvio dei corsi universitari "porterà ricchezza a Fano grazie alla presenza qualificata in città di un centinaio di giovani per sei anni". Inoltre "quest’anno – chiarisce Carloni – per la prima volta sarà possibile iscriversi a Medicina senza numero chiuso, grazie alla lungimirante scelta del Governo. La mancanza nella nostra regione di un’offerta formativa idonea costringerebbe gli aspiranti medici a lasciare le Marche per recarsi altrove. È inaccettabile". Ulteriore valore aggiunto "è rappresentato dal reclutamento di docenti universitari che, oltre a svolgere attività didattica e di ricerca, potranno essere impiegati nelle strutture sanitarie convenzionate".

Di diversa opinione la capogruppo regionale Marta Ruggeri (M5S) che considera "scandaloso apprendere dai social che la Regione ha dato il nulla osta ai corsi dell’università privata Link. E’ oramai evidente che l’obiettivo di questa giunta regionale non è certo tutelare la cosa pubblica, a cominciare dalle università. Non possiamo permetterci di disgregare il sistema universitario regionale. Il diritto allo studio deve essere garantito e non un privilegio per i pochi che si possono permettere di pagare i costi delle Università private".