Università privata Link. Anche i medici si dividono

"Così com’è stata presentata sembra una opportunità e un’ottima proposta". Il dottor Giancarlo Titolo, responsabile del Pronto soccorso, guarda con interesse all’apertura dei nuovi corsi magistrali della Link Campus University: Medicina e chirurgia a Fano e Ascoli Piceno, Odontoiatria e protesi dentaria a Macerata. "Il tema è complesso – prosegue – non si può banalizzare e un giudizio approfondito va chiesto a chi si occupa seriamente di formazione. Penso comunque che sia un’idea da valutare e da seguire nella sua concretezza, certo è che abbiamo bisogno di medici".

Il parere favorevole all’avvio dei corsi espresso sabato dal presidente Francesco Acquaroli (ora si attende il decreto del Ministero dell’Università) sta facendo discutere l’ambiente medico dopo aver fatto irruzione nel dibattito politico locale. Dei corsi universitari si parlerà oggi in consiglio regionale dove si discute una interrogazione urgente della capogruppo di M5S, Marta Ruggeri e di nuovo giovedì nel consiglio comunale di Fano dedicato alla sanità, alla presenza dello stesso Acquaroli e dell’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini. Anche tra i medici le posizioni sono diverse. Per Dario Bartolucci, medico di medicina generale, l’istituzione dei corsi è "un errore". "Un’idea – afferma – che serve ai politici per farsi belli sul territorio, ma non agli studenti-futuri medici. Chi sarebbero i professori di questi corsi di laurea? Dove pensano di trovare, tanto per fare degli esempi, i docenti di istologia o di biologia? A Fano ci sono bravi medici ma insegnare all’università è un’altra cosa". E ancora: "Non possiamo mettere la nostra città sullo stesso piano di Milano o Roma. Abbiamo bisogno di medici specializzati, per questo servono maggiori risorse per la Politecnica delle Marche perché possa accogliere più specializzandi".

Vorrebbe capire di più sulla organizzazione dei nuovi corsi universitari il dottor Gino Genga: "Quanti anni rimarranno a Fano? E quali saranno gli investimenti previsti sulla città e sull’ospedale Santa Croce? Dove faranno pratica i tirocinanti? In quali strutture locali lavoreranno i professori? Non possiamo paragonare l’esperienza fanese a quella di realtà come il San Raffaele o l’istituto Humanitas di Milano". Per Genga sarebbe interessante entrare nel merito della proposta della Link: "Potevano almeno coinvolgere l’Ordine dei Medici". Per il sindaco Luca Serfilippi il "Santa Croce avrà un ruolo centrale rispetto ai nuovi corsi universitari, ospitando tirocini e attività formative per gli studenti, creando un legame stretto tra formazione e pratica clinica, con più medici formati sul campo, maggiori competenze e un servizio sanitario più efficiente". Una scelta pienamente condivisa dall’assessore regionale Stefano Aguzzi (FI): "La presenza della Link University è una grande opportunità, che caldeggio da tempo. I corsi universitari richiameranno giovani anche da fuori regione (si parla di 90-100 studenti già dal 2025-2026, ndr) che tendenzialmente, come spesso avviene, cercano di rimanere dove si sono formati, integrando il personale che manca nelle nostre strutture ospedaliere". Per l’assessore Aguzzi non c’è nessuna concorrenza con le università pubbliche marchigiane, anzi la Link può essere "un’opportunità anche per loro oltre che un’occasione di sviluppo per tutto il territorio regionale".

