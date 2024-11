Uno spazio giovane tutto da inventare

La Fondazione Cassa di Risparmio sempre più attenta alle nuove generazioni, mette in campo "Lo Spazio Giovani" nel quale attuare un progetto innovativo selezionato tramite il bando "Idee spazio giovani". I locali nei quali si svilupperà il progetto si affacciano su corso Matteotti, a fianco dell’ingresso di Palazzo Bracci Pagani, e proseguono all’interno dell’edifico, dove un tempo c’era l’ex biblioteca Boiani, fino ad arrivare al cortile del Nespolo. Con l’insediamento del nuovo punto di aggregazione, muterà anche l’ingresso di palazzo Bracci Pagani: il portone in legno sarà sempre aperto per rendere visibile e più attrattivo il suo interno.

Con questa ulteriore iniziativa, l’idea della Fondazione è di trasformare "lo spazio a piano terra – spiega il presidente Giorgio Gragnola – in un luogo di cultura, educativo, scientifico o sociale per le nuove generazioni". Il bando è aperto a tutti: privati, enti pubblici, cittadini, professionisti, studenti, imprese, associazioni, scuole, università ed enti. Occorre presentare una relazione descrittiva del progetto, con tanto di planimetrie e rendering degli spazi e della loro trasformazione con attrezzature e arredi.

La domanda, scaricabile sul sito internet della Fondazione (https://fonddazionecarifano.it/bandi/) e il progetto dovranno essere inviati entro il 15 febbraio 2025 tramite posta, mail, pec o consegnati diretta nella sede dell’ente in via Montevecchio 114. "La Fondazione – chiarisce Gragnola – mette a disposizione una somma di 5mila euro per assegnare uno o più premi. In ogni caso il progetto vincitore diventerà di proprietà dell’ente che si riserva il diritto di attuarlo. I criteri di valutazione saranno: la coerenza con le finalità del bando, la fattibilità e sostenibilità economica e innovazione".

Veloci i tempi di realizzazione: si parla del primo semestre 2025. "Questi nuovi spazi dovrà coinvolgere i giovani, favorirne l’aggregazione e la socialità – conclude il presidente – e far conoscere la Fondazione e le sue attività". Per ulteriori informazioni: 0721-802885/824331 oppure info@fondazionecarifano.it.

