Fano, uomo gira per il centro con un martello e aggredisce una vigilessa

Fano, 11 agosto 2023 - Ieri sera girava con un martello di ferro in borsa per il centro di Fano. Nell’estrarre l’arnese dalla sacca, l’’uomo visibilmente in stato di alterazione, ha mosso la preoccupazione dei passanti, i quali hanno allertato la municipale. Gli agenti sono riusciti ad individuarlo, grande di età e corporatura, all’inizio di via Cavour, davanti alla farmacia Vannucci.

Erano passate da poco le 22,30 quando una vigilessa si è avvicinata per sottrarre borsone e martello all’individuo, ma l’uomo ha reagito mordendole un dito fino a farla sanguinare.

I colleghi sono scattati per impedire all’uomo ulteriori gesti inconsulti. All’arrivo dei rinforzi lui, ha preso a blaterare frasi sconnesse, mostrando interesse solo per quel suo borsone, ma senza fare ulteriore resistenza.