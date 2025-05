Uomo nudo attraversa il centro di Fano tra lo stupore dei passanti

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 10 maggio 2025 - Ha camminato nudo nel cuore del centro storico, sotto gli occhi di decine di passanti. È successo questa mattina lungo Corso Matteotti, dove un uomo di 40 anni, in evidente stato confusionale, ha attraversato la città senza vestiti tra lo stupore generale. Non parlava, non si fermava, ma si specchiava a tratti nelle vetrine, lasciando dietro di sé una scia di sguardi, commenti e riprese con i cellulari.

Il passaggio di un uomo, completamente senza vestiti, la mattina del 10 maggio 2025 a Fano

Due uomini lo hanno avvicinato per fermarlo. Poco dopo, sono intervenuti i vigili urbani in borghese: lo coperto hanno con uno zaino e accompagnato in disparte, mentre una vigilessa ha recuperato un paio di mutande per vestirlo. Pochi minuti dopo, una pattuglia della polizia locale è arrivata sul posto: l'uomo è stato fatto salire in auto con discrezione e portato via, lontano dagli smartphone e dai giudizi.

Una scena surreale, che ha scosso la quotidianità cittadina, ricordando a tutti la fragilità che può emergere nel bel mezzo della normalità.