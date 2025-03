Urla e insulti, il Comune blinda l’ingresso

Urla, grida, insulti nei corridoi del Comune con i dipendenti affacciati alle porte dei loro uffici per capire cosa stesse succedendo. E’ accaduto alcuni giorni fa al primo piano del municipio, in via San Francesco, vicino all’ufficio del sindaco, protagonista un uomo la cui protesta è andata oltre le righe, tanto che è stata chiamata la Polizia locale per placarne l’ira.

Con l’arrivo degli agenti l’uomo si è placato ed è stato accompagnato fuori dell’edificio. E’ l’ultima, la più recente, di una serie di intemperanze manifestate dai cittadini nei confronti del ‘palazzo’ o di persone che scelgono il municipio come ‘palcoscenico’ delle loro eclatanti dimostrazioni. E’ successo con i precedenti sindaci, si ripete ora con Serfilippi. L’attuale primo cittadino, però, dopo l’episodio più recente, a tutela anche delle persone che lavorano nella sua segreteria, ha deciso di chiudere a chiave la porta di vetro che, al primo piano del palazzo municipale, separa l’accesso ai suoi uffici dal resto dell’edificio.

Il piccolo atrio, davanti alla segreteria del sindaco e alla sala giunta, non è più a libero accesso. Chiunque debba fissare un appuntamento con il primo cittadino o debba partecipare ad una riunione, deve citofonare e qualificarsi. "Purtroppo – commenta Serfilippi – è una situazione che va avanti da anni, ma è ora di affrontare il problema. Come avviene in altri edifici pubblici e privati sarebbe corretto conoscere chi entra e esce dal palazzo comunale".

Già in precedenza il sindaco Massimo Seri aveva inserito un elemento d’arredo che, oltre ad una funzione estetica, aveva lo scopo di filtrare gli accessi all’ufficio del sindaco grazie anche alla presenza, lì a fianco, di una postazione per i commessi comunali. I commessi, però, sono sempre meno e la postazione a volte non è presidiata.

"Sono diverse le situazioni spiacevoli – conferma Serfilippi – che si sono verificate in questi mesi e a cui abbiamo preferito non dare eccessiva enfasi: vogliamo che il Comune sia sentito da tutti come un luogo sicuro".

"La soluzione migliore – spiega il primo cittadino– sarebbe quella di creare un front office, dove ora c’è la portineria, per l’accoglienza del pubblico con la presenza di personale o di una guardia giurata. In questo modo chi deve accedere ai piani superiori lascerà il proprio documento al front office dichiarando da chi è atteso e in quale ufficio si deve recare, con la registrazione dell’orario di entrata e di uscita, in modo che sia possibile fare delle verifiche".

D’altra parte già nel vicino palazzo dell’urbanistico il portone d’accesso è sempre chiuso e si accede solo suonando il campanello. "Anche se non essendo presidiato – fa notare Serfilippi – c’è sempre la possibilità che al momento dell’apertura qualcuno si infiltri".

Anna Marchetti