Urta in auto una ciclista che cade e si ferisce. Portata all’ospedale

Scontro tra un’auto e una bicicletta, ieri mattina in via Roma. Erano circa le 7.50 quando, all’altezza dell’intersezione con via Togliatti, un’automobile Ford condotta da una donna albanese di 52 anni è finita contro una bicicletta condotta da una donna di nazionalità ucraina e di 59 anni d’età. Ovviamente è stata quest’ultima ad avere la peggio: è stata trasportata in codice verde (quindi in condizioni non gravi) al Pronto soccorso diFano, mentre la donna alla guida dell’auto è rimasta illesa. L’auto proveniva da via Togliatti con direzione nord quando, giunta all’incrocio con via Roma, vi si è immessa. Facendolo, è entrata in collisione con la ciclista, che invece percorreva la ciclabile di via Roma in direzione mare. La ciclista a seguito dell’urto è caduta a terra riportando lesioni ritenute non gravi. Sul posto Polizia locale e 118.