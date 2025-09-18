Uscita Superstrada chiusa, è caos. Traffico in tilt, giornata da incubo

Giornata di traffico caotico quella vissuta ieri a Fano: in tilt via Papiria e via Mattei, in difficoltà i quartieri di Sant’Orso e Vallato. A rallentare il traffico la chiusura dell’uscita della superstrada all’altezza della nuova rotatoria di via Papiria. A scatenare il caos "il sovrapporsi – come sottolineato dal sindaco Luca Serfilippi – di diversi cantieri". Tanto che lo stesso primo cittadino, nella mattinata di ieri, ha convocato "una riunione d’urgenza per affrontare l’emergenza viabilità. Attorno al tavolo di lavoro si sono riuniti il comando della Polizia locale, i responsabili del settore Viabilità e Lavori pubblici e i referenti degli enti coinvolti. L’obiettivo: individuare soluzioni tempestive per riportare ordine e fluidità alla circolazione".

"Abbiamo chiesto ad Anas – fa sapere il sindaco Serfilippi – la revoca dell’ordinanza che disponeva la chiusura dell’uscita della superstrada E78, provvedimento che aggravava ulteriormente i disagi. Abbiamo anche sollecitato Terna ad aumentare la presenza di movieri lungo via Mattei (dove sono in corso i lavori di Adriatic link ndr) per migliorare la gestione del traffico in una delle arterie più critiche della città". Richieste, quelle dell’Amministrazione comunale, che sono state accolte dagli enti interessati e già da questa mattina la circolazione beneficerà della riapertura dell’uscita della superstrada (avvenuta nella serata di ieri) "e di una regolamentazione più attenta dei cantieri, a vantaggio della sicurezza e della scorrevolezza del traffico", chiosa l’amministrazione.

"E’ stata una giornata disastrosa – commenta il capogruppo del Pd, Cristian Fanesi – mi domando come sia potuto accadere. Solitamente Aans comunica in anticipo eventuali provvedimenti di chiusura delle strade al traffico". Insomma Fanesi si chiede come sia possibile che il Comune "non sapesse della chiusura dell’uscita della superstrada". Il traffico è rimasto caotico tra via Papiria, i quartieri di Sant’Orso e Vallato fino al tardo pomeriggio. Spero che da questa mattina la situazione sia destinata a migliorare".

Quella di oggi sarà, ancora una volta, una giornata sotto osservazione, con la presenza della Polizia locale, soprattutto in via Papiria dove c’è il cantiere per la realizzazione del ponte ciclopedonale della ciclovia del Metauro. "Ringrazio Anas, la Regione Marche e la Prefettura per la collaborazione e per aver compreso l’urgenza di ridurre i disagi – ha dichiarato il sindaco –. Continueremo a vigilare e a coordinare gli interventi affinché lo sviluppo infrastrutturale della città possa proseguire senza penalizzare la quotidianità dei cittadini".

Anna Marchetti