Ustionato dalla medusa a Pesaro? Il sub ha un’altra idea: "È stato un anemone"

"Anziché una medusa potrebbe essere stato un’anemone di mare". E’ quanto sostiene Roberto Finauri di Colli al Metauro, riguardo alla puntura, con tanto di ustione di secondo grado, subita da un bagnante a Pesaro, nelle acque antistanti la Rotonda Bruscoli, di cui si è occupato il nostro giornale con un pezzo di venerdì. Finauri, di Colli al Metauro, è un super appassionato di mare, con oltre 40 anni di esperienza come sub.

Finauri, qual è la sua tesi?"Nel pezzo uscito sul vostro giornale circa un bagnante che ha riportato ustioni di secondo grado a un braccio, il dottor Piccinetti del laboratorio di biologia marina di Fano, ha parlato di meduse, ma io penso che non si possa escludere la possibilità che si sia trattato di un anemone".

Ci spieghi."Premesso che ho il massimo rispetto per il professor Piccinetti, ritengo che per far luce su quanto acceduto sulla spiaggia pesarese occorra prendere in considerazione che esiste la possibilità, ben più verosimile, che a causare le ustioni sul braccio del giovane sia stato un tentacolo di anemone di mare".

Da cosa lo deduce?"Dalla descrizione che il bagnate ha fatto al giornale. A mio parere ad averlo ferito è ben più probabile che sia stato il tentacolo di un anemone di mare, cosiddetto Anemonia Viridis, chiamato anche ‘ortica di mare’ (in foto). Soprattutto il racconto sulle dimensioni dei tentacoli e la persistenza degli stessi sulla cute, così come le lesioni, fanno propendere per un contatto con tale organismo".

Niente meduse ’strane’, quindi?"Dalla mia esperienza come sub e frequentatore dell’Adriatico da più di 40anni, ritengo di poter sostenere che sia molto più probabile che a ferirlo sia stato il tentacolo di un anemone di mare". Dopodiché Finauri non esclude a priori altre soluzioni: "Come dicono gli esperti, il mare Adriatico non è un mare chiuso e tanto basta a lasciare aperto uno spiraglio a un mistero sottomarino che da sempre ci affascina".

Sandro Franceschetti