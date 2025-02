Va in scena “PerAria“. La fantasia vola tanto e omaggia la leggerezza

Andar per Fiabe, stagione dedicata al teatro ragazzi oggi fa tappa alle ore 17 al Teatro della Fortuna di Fano. In scena PerAria, coreografie e creazione scenica di Giorgio Rossi, drammaturgia e testi originali di Savino Maria Italiano in scena con Verdiana Gelao e Anna Di Bari. L’idea dello spettacolo nasce dal desiderio di realizzare un omaggio alla vita, alla leggerezza e alla spensieratezza del vivere.

Gli autori si sono lasciati ispirare da aria e vento come veicoli e conduttori di esperienze ed emozioni creando una narrazione matrioska che contiene al suo interno altre storie create da un’illogica, stimolante e vorticosa curiosità. Info biglietteria Teatro della Fortuna Fano tel. 0721 800750.

l. d.

foto di Claudia Ioan