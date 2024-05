Vacanza rovinata dal cantiere: "Ora il sindaco rimborsi le spese"

Vacanze rovinate dal cantiere della Ciclovia Adriatica, per una singolare turista austriaca ospite del Camping Cesano di Marotta che ha deciso di scrivere al sindaco Nicola Barbieri per farsi rimborsare l’intera villeggiatura. "In considerazione della mancata fruizione della spiaggia, non dipendente dalla direzione del campeggio - scrive nella missiva Bibiane Andessner - e di conseguenza il non poter godere di un’eccellente vacanza, si richiede a quanti di competenza il rimborso della cifra spesa per la stagione estiva 2024, dall´1 Maggio 2024 al 30 settembre 2024, quantificabile in 3.800 euro".

Questa la storia raccontata da Bibiane. "L’anno scorso, seppur parzialmente, abbiamo potuto fare le vacanze ed usufruire della spiaggia libera nelle vicinanze del campeggio, grazie ai lavori non ancora iniziati per la costruzione della pista ciclabile costeggiante il campeggio stesso. Purtroppo quest´anno, a causa della costruzione di un ponte, siamo costretti a fare quasi un chilometro a piedi per andare in spiaggia, nonostante ci fosse stato promesso, a chiusura stagione 2023, che i lavori sarebbero terminati per l’inizio della stagione estiva 2024, a far data dal 1 maggio. Preciso, inoltre che, se avessi saputo della mancata ultimazione dei lavori con uno spiacevole rumore, quotidiano insopportabile, non avrei sicuramente fatto le vacanze in campeggio".

E’ allibito per quella che crede sia una mera provocazione, Gabriele Borgogelli, presidente della Federazione Camping Marche. "Capisco i disagi, ma francamente mi pare una reazione esagerata - commenta - e per fortuna isolata. Gli altri turisti hanno perfettamente compreso che i disagi di oggi saranno ampiamente ripagati dall’opera realizzata. Purtroppo però è anche vero che i lavori del ponte avrebbero dovuto essere conclusi per giugno, ma sono rimasti indietro, creando inevitabili disagi a tutte le strutture turistiche vicine. Tuttavia la titolare del Cesano, mia associata, mi riferisce che l’utilizzo spiaggia libera – conclude – è comunque garantito".

Tiziana Petrelli