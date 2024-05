Vacanze al mare per i nonnini

Il Comune di Terre Roveresche propone anche per questa estate l’apprezzata formula delle ‘vacanze itineranti al mare’ per la terza età. Anziché rimanere fuori casa per almeno due settimane, soggiornando in un hotel della costa, i nonnini vengono accompagnati ogni mattina dai loro paesi a un stabilimento balneare di Torrette e alle 13 circa rientrano. Il tutto per tre settimane consecutive, dal lunedì al venerdì. Il Comune mette a disposizione il trasporto gratuito, mentre per il prezzo di ombrellone e sdraio i fruitori si accordano col gestore della spiaggia, sempre disponibile. Gli anziani di San Giorgio e Piagge avranno a disposizione le settimane dal 10 al 28 giugno. Quelli di Orciano e Barchi dall’1 al 19 luglio. Iscrizioni entro il 31 maggio rivolgendosi in Comune.