Valcesano, terzo assalto al bancomat. Nel mirino lo stesso istituto di credito

Non c’è pace per i bancomat dell’entroterra fanese. Domenica notte a San Costanzo è stato preso di mira un altro sportello della Credit Agricole con la stessa tecnica dell’episodio messo a segno a Piagge, sempre allo stesso istituto di credito, tra venerdì e sabato. In entrambi i casi è stato effettuato un foro nell’area plastificata a poca distanza dalla fessura in cui si inserisce la carta. Un piccolo buco realizzato con un accendino potente o una fiamma libera che ha inciso il rivestimento in pvc. Questo intervento ha danneggiato anche il tastierino numerico. Chi ha agito lo ha fatto, verosimilmente, con il favore delle tenebre ma al momento non si conosce l’orario dell’incursione perché, a differenza di quanto accaduto la sera precedente a Piagge, l’allarme non è scattato alla sede centrale di Parma e non è entrato in funzione nemmeno quello locale.

Ad accorgersi della manomissione sono stati, ieri mattina intorno alle 8, alcuni clienti che dovevano prelevare il contante. Sia a Piagge sia a San Costanzo l’occhio elettronico della telecamera che punta sullo sportello è stato messo fuori uso con della vernice nera. Questa mattina i carabinieri visioneranno i filmati e cercheranno di capire l’orario della manomissione e, soprattutto, se è stato sottratto qualcosa. Non si esclude alcuna ipotesi, dal danneggiamento gratuito per un dispetto al tentativo di appropriarsi delle banconote all’interno.

Intanto continuano, sempre da parte dei carabinieri, le indagini su quanto accaduto a San Costanzo dove, la notte tra venerdì e sabato, un bancomat della filiale Bcc di Fano, in via Villetta Adriatica è stato fatto saltare con una doppia carica di esplosivo. In quel caso si è trattato di due esplosioni in rapida sequenza intorno alle 2 di notte. Oltre al bancomat sono stati danneggiati anche i locali dell’istituto di credito. I malviventi, due più un complice, sono fuggiti con circa 40mila euro, a bordo di un’auto che, secondo alcuni testimoni, sarebbe una Fiat 500 bianca.