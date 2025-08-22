Valentina Persia, l’assedio. La Rocca è già sold out

"Uno spettacolo esaurito… per esauriti con la voglia di ridere." Così potrebbe presentarsi la tappa fanese di Valentina Persia, che domani alle 21.15 porterà il suo show "Ma che te ridi?!" alla Rocca Malatestiana. I biglietti sono andati a ruba in pochi giorni e il sold out è segno che la città attende con impazienza una serata tutta da ridere, in compagnia di una delle attrici comiche più amate dal pubblico italiano. La Rocca si prepara così a traboccare di risate e l’attesa della città è febbrile, pronta a farsi contagiare dall’energia travolgente di un’artista capace di mescolare comicità popolare, ironia pungente e presenza scenica.

Lo spettacolo nasce sull’onda del successo televisivo di Persia in "Only Fun – Comico Show", il programma del canale Nove dove i suoi monologhi hanno conquistato milioni di spettatori, confermandola come una delle voci più autentiche della comicità italiana contemporanea. E oggi quello stesso mix di gag, imitazioni e racconti personali arriva dal vivo, amplificato dalla vicinanza con il pubblico, trasformando una sera d’estate in un grande rito collettivo della risata. Valentina Persia ha alle spalle una carriera poliedrica: ballerina diplomata all’Accademia Nazionale di Danza, ha esordito a "La sai l’ultima?", ha calcato palchi televisivi e teatrali, ha emozionato all’Isola dei Famosi e continua a reinventarsi con spettacoli che parlano il linguaggio universale della comicità. Alla Rocca porterà tutto questo, intrecciando la verve romana con quella capacità di raccontarsi senza filtri che la rende riconoscibile e amata.

Il tour di Persia, che da oltre un anno sta riempiendo teatri da nord a sud, approda così anche a Fano, confermando il successo di uno spettacolo che è diventato un vero e proprio fenomeno. Non si tratta soltanto di un susseguirsi di battute: "Ma che te ridi?!" è un viaggio nel vissuto dell’artista, nella sua ironia senza freni, nella capacità di parlare a tutti con linguaggio diretto e popolare, facendo sorridere anche quando tocca temi di vita quotidiana. La sua comicità travolgente, resa ancora più incisiva dal contatto diretto con il pubblico, arriva ora sul palco della Rocca Malatestiana pronta a trasformare una sera d’estate in una maratona di risate. La tappa fanese promette di chiudere in grande stile l’estate della Rocca.

Tiziana Petrelli