Vandali al centro sportivo: danni a raffica

Hanno forzato un’uscita di sicurezza posta sul retro della palestra e una volta all’interno si sono ‘divertiti’ a staccare una bombola antincendio da una parete, svuotandone il contenuto sul pavimento dell’impianto dove di solito si gioca a pallavolo e a basket. E’ solo l’apice di una nottata di trasgressione, o meglio, di atti vandalici, consumatasi al centro sportivo ‘Olimpia’ di Monte Porzio tra lunedì e martedì appena trascorsi.

Oltre a spargere l’intero contenuto della bombola antincendio sui campi di gioco, gli ignoti si sono pure ‘divertiti’ a porre dei lucchetti per evitare la normale apertura di porte interne all’impianto e a spaccare bottiglie di birra appena al di fuori degli spogliatoi, lasciando pericolosi pezzi di vetro sul piazzale. Netta la condanna da parte del sindaco Marco Moscatelli: "Non è il primo caso di atti vandalici a danno del nostro centro sportivo e la situazione è diventata ormai inaccettabile". "Premesso che l’’Olimpia’ è un luogo di aggregazione, dove si svolgono principalmente attività sportive ed eventi aperti a tutta la collettività – riprende il primo cittadino -, la cosa che più ci rammarica è che a compiere questi atti sono stati probabilmente ragazzi della nostra comunità, che senza rendersene conto, in primis hanno danneggiato il posto dove loro stessi trascorrono interi pomeriggi e serate".

L’impianto sportivo è attualmente gestito dall’associazione dilettantistica ‘Uau Alex Zanardi’ che porta avanti principalmente attività legate al volley. "Un centro che è un fiore all’occhiello del nostro territorio – aggiunge Moscatelli -. E che a breve, per tutelarlo, verrà sorvegliato con un impianto di telecamere. La nostra amministrazione ha infatti partecipato al bando sulla ‘città sicura’ indetto della Prefettura con un progetto da 125mila euro per l’installazione di un circuito di videosorveglianza che interesserà anche tutta l’area dell’’Olimpia’". E siccome, accanto alle attività di monitoraggio sono altrettanto importanti, se non di più, quelle di educazione, il sindaco evidenzia "che subito dopo la fine dell’estate partiranno degli incontri mirati a spronare il senso civico dei giovani. Siamo un piccolo Comune – conclude Moscatelli – e dobbiamo salvaguardare tutti insieme il nostro patrimonio pubblico. Nel frattempo – puntualizza – invito i ragazzi e non solo del nostro Comune a comportamenti rispettosi nei confronti di questo territorio".

Sandro Franceschetti