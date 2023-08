Vandali al Lido di Fano, ecco i volti: “Uno dei ragazzi sarà convocato"

Fano, 1 agosto 2023 – “Le telecamere del sottopasso del Lido, come le altre oltre 80 del sistema di video sorveglianza cittadino, sono attive e funzionanti: sono in capo alla Polizia Locale di Fano che le monitora costantemente assicurandone il buon funzionamento".

Così Sara Cucchiarini, l’assessore comunale alla Polizia Locale, dopo il dibattito che si è aperto in città a seguito degli ultimi fatti di cronaca che hanno visto coinvolti i giovani. Atti di vandalismo, comportamenti maleducati, aggressioni fisiche, abuso di alcol e sostanze caratterizzano ormai i comportamenti di molti gruppi di adolescenti o poco più che stanno seminando sconcerto in molti luoghi della città: Poderino, Pincio e Lido in primis.

Tra i tanti che in questi giorni di dibattito hanno fatto sentire la loro voce, chiedendo maggiori controlli e pugno duro, anche il preside del liceo Nolfi Apolloni Samuele Giombi, che si è visto particolarmente toccato dalla devastazione dei pannelli decorativi del sottopasso di viale Cairoli, realizzati proprio dai ragazzi della sua scuola. Per l’assessora, però, si sta facendo tutto il possibile, con costanza e competenza. "Altra cosa però è il riconoscimento del soggetto o dei soggetti da identificare - sottolinea la Cucchiarini -, azione che comporta ore e ore di visione dei filmati, verifiche incrociate e sforzi di riconoscimento non affatto garantiti: le persone non sono auto con targa che automaticamente vengono registrate, se il volto o elementi di riconoscimento non sono visibili restano solo immagini non finalizzabili ad un procedimento sanzionatorio o di contenimento".

L’assessore, di fronte alla crescente richiesta di videosorveglianza da parte dei cittadini, ricorda che "apporre una telecamera è sicuramente un importante strumento di controllo e ausilio per le indagini, nella maggior parte dei casi è anche un deterrente psicologico a compiere un illecito ma a volte è vero il contrario soprattutto quando si tratta di ‘bravate’ adolescenziali agite in modo sfidante alle regole".

Non può mostrare le immagini riprese nel sottopasso del Lido l’altra notte perché "non si possono diffondere prima della conclusione delle indagini", ma l’assessore dichiara che ci sono e che "il volto di uno dei ragazzi è ben visibile. Grazie all’attività del Corpo di Polizia Locale guidato dalla comandate Montagna, siamo sulle sue tracce e conto che sarà presto convocato in Comando per il dovuto seguito, finanche la riparazione del danno perpetrato". L’assessore coglie poi l’occasione per raccontare il metodo di lavoro che il Comando di Polizia Locale di Fano sta portando avanti e verso il quale conta di avere quanta più collaborazione possibile da parte di tutti i cittadini.

“La Polizia Locale sta conducendo da tempo servizi mirati a pattugliare le situazioni più problem atiche nelle quali i gruppi di ragazzi adolescenti si stanno muovendo (tra tutti Poderino, Sant’Orso e zona Pincio\Centro storico ma non solo) lavoro che stiamo svolgendo anche in collaborazione con il commissariato di Fano e i carabinieri che ringraziamo, proprio perché le competenze e le possibilità del nostro Corpo non possono sostituirsi a quelle delle autorità di pubblica sicurezza con le quali siamo sempre solidali e di massimo supporto".

“Ciò detto e dalle diverse identificazioni effettuate negli ultimi mesi emerge un quadro che individua gruppi e fenomeni che non possono essere approcciati con i soli controlli o azioni contenitive, serve un’azione più ampia che coinvolga in modo attivo comunità e contesti sociali di riferimento oltre ad un possibile ripensamento di alcune attività commerciali particolarmente attenzionate".