Vede i carabinieri e lancia la coca dal finestrino

Un andirivieni sospetto dal Comune di Fano alle zone limitrofe. È stato questo il primo indizio ad aver insospettito i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del comando compagnia di Fano che, lunedì scorso, in serata, hanno arrestato in flagranza, per spaccio di cocaina, un diciottenne di nazionalità albanese, senza fissa dimora. L’indagine era partita i giorni precedenti e si è conclusa con l’arresto del giovane e il sequestro della polvere bianca che sarebbe stata immessa nel mercato dello sballo in vista del ponte lungo del primo di maggio.

I militari della stazione di San Costanzo erano venuti a conoscenza del possibile smercio di stupefacenti. Il prezioso carico veniva trasportato con un’auto, sempre la stessa, vista uscire più volte dal comune di Fano per raggiungere le zone limitrofe. L’indagine si è sviluppata su più comuni tra Fano, Mondolfo e San Costanzo dove i carabinieri, anche in borghese, hanno rintracciato l’auto sospetta. E proprio nel pomeriggio del 28 i militari sono riusciti a intercettare, a Torrette, il veicolo segnalato dai colleghi di San Costanzo, che erano riusciti a individuare l’auto sospetta. A quel punto la trappola era tesa e pronta a scattare ed è intervenuta la gazzella del radiomobile che ha intimato al giovane di fermarsi.

Il ragazzo, alla vista dei carabinieri, prima di fermarsi e nel tentativo di disfarsi dello stupefacente, ha lanciato dal finestrino dell’auto in movimento due sacchetti. La mossa non è passata inosservata ai militari che hanno recuperato subito i due involucri. All’interno c’erano diciotto dosi di cocaina, del peso di circa 40 grammi. Poco dopo i militari hanno perquisito sia il ragazzo sia l’auto trovando materiale per il confezionamento delle dosi, un telefono cellulare, denaro contante per 395 euro e un dispositivo elettronico per il rilevamento di microspie. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale, compresa la macchina. Il 18enne, su disposizione del pm, è stato trasportato in carcere a Pesaro e mercoledì scorso il gip ha convalidato l’arresto, disponendone la liberazione e l’applicazione del divieto di dimora nelle regioni Marche ed Emilia Romagna.