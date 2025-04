Velox non omologati, denunciati prefetto e vice

Un nuovo capitolo si aggiunge alla battaglia dell’associazione Altvelox contro l’uso degli autovelox di Cuccurano e Metaurilia privi di omologazione. L’associazione nazionale per la tutela degli utenti della strada ha depositato il 15 aprile una denuncia querela contro il Prefetto di Pesaro Urbino Emanuela Saveria Greco e il Viceprefetto Antonio Angeloni, accusandoli di respingere sistematicamente i ricorsi presentati dai cittadini contro le multe elevate con autovelox non omologati, "in netto contrasto – afferma il presidente Gianantonio Sottile – con le numerose e recenti sentenze della Corte di Cassazione che dichiarano tali sanzioni illegittime". Altvelox contesta una prassi che, a detta dell’associazione, viola apertamente il principio di legalità e mina la certezza del diritto.

"I rilevatori elettronici per il monitoraggio delle infrazioni stradali – spiega Sottile – sono da considerarsi illegali se privi di omologazione. Lo dice la Cassazione da oltre vent’anni, e lo ha ribadito con cinque pronunce solo tra il 2024 e il 2025, tra cui la n. 10365 del 14 marzo scorso". In questo contesto, l’associazione denuncia anche "la persistente inerzia delle amministrazioni locali", citando in particolare il Comune di Fano, che "nonostante le sentenze della Suprema Corte, continua a sanzionare i cittadini con strumenti privi della prescritta omologazione". L’associazione ricorda che, dall’inizio del 2025, sono già cinque i ricorsi presentati al Giudice di Pace di Fano, vinti dagli utenti difesi dal proprio ufficio legale. Non si tratta, però, del primo esposto. Già ad aprile 2024 Altvelox aveva denunciato l’allora sindaco di Fano, Massimo Seri, e la comandante della Polizia Locale, Annamaria Montagna, sempre per l’uso di dispositivi non omologati. E ancora, il 10 settembre dello stesso anno, una nuova denuncia aveva coinvolto – oltre agli amministratori fanesi – anche il Prefetto e il dirigente della Polizia Stradale di Pesaro Urbino.

"Di quell’esposto – afferma il presidente Gianantonio Sottil – non si sa ancora nulla, ma ci opporremo con forza a qualsiasi tentativo di archiviazione". Il 27 novembre 2024 era seguita poi una seconda denuncia querela depositata presso il Comando Gruppo Guardia di Finanza di Belluno per una serie di presunti reati, tra cui omissione in atti d’ufficio, falso ideologico, falso materiale e truffa aggravata. In quel caso erano stati formalmente denunciati oltre al Prefetto Greco e al Viceprefetto Angeloni, anche il nuovo sindaco di Fano, Luca Serfilippi, e di nuovo la comandante della Polizia Locale, Annamaria Montagna. Nel frattempo, la Cassazione ha continuato a rafforzare la propria giurisprudenza: altre tre pronunce nel 2025 ribadiscono che senza omologazione le sanzioni sono nulle. Eppure, le istituzioni locali li mantengono in funzione.

"È un comportamento inaccettabile – conclude Altvelox – che impone ai cittadini oneri economici e giudiziari per difendersi da provvedimenti illegittimi. La nostra associazione non si fermerà: ogni ricorso respinto verrà seguito da una nuova denuncia e da un’azione davanti al Giudice di Pace".

Tiziana Petrelli