Vendemmia speciale per Terracruda con gli scolari montessoriani

Si è conclusa nei giorni scorsi ormai per quasi tutte le aziende vinicole la vendemmia, con le ultime uve, quelle a raccolta più tardiva, lasciate sui tralci per più tempo per maturare un po’ di più e arricchirsi in zuccheri. Se quella 2025 promette di essere un’ottima annata in generale, per l’azienda Terracruda è stata una vendemmia ancora più speciale: infatti negli ultimi giorni di raccolta i bambini e le bambine della scuola primaria montessoriana del paese, hanno raggiunto con le loro maestre il vigneto per vivere di persona l’esperienza della vendemmia, che l’azienda esegue completamente a mano.

"I bambini – raccontano i titolari – hanno avuto l’occasione di vendemmiare un’uva molto particolare e quasi scomparsa, tipica del nostro territorio, la garofanata, recuperata con un progetto sulla biodiversità. Il giorno seguente, a scuola i bambini hanno prodotto il succo d’uva con mini-attrezzi da cantina".

L’azienda Terracruda, che prende il nome dalla terra argillosa con cui si fanno le terrecotte tipiche di Fratte Rosa, terra che rende i vini più strutturati, dal 2017 produce solo vini biologici e vende in otto paesi europei e quattro extraeuropei. È di pochi giorni fa l’ultimo di una serie di riconoscimenti: il vino ‘Innominata’ 2024, un Marche Bianco Igt realizzato proprio con uve garofanata, è stato inserito tra i vini ‘da non perdere’ nella guida Vinibuoni d’Italia del Touring Club, col punteggio massimo di 4 stelle.

