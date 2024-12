Pentito di aver venduto la Vespa la cerca e la ricompra 27 anni dopo

Fano, 15 dicembre 2024 – Dal divieto assoluto impartito dai genitori a salire su un motorino... al desiderio irrefrenabile di montarli e collezionarli. Per il fanese Enrico Fedocci, 53 anni, la Vespa è la metafora della sua ribellione adolescenziale, che poi è diventata indipendenza e libertà. E infine collezionismo di esemplari d’epoca.

Dopo aver riacquistato nel 2022 la Vespa Struzzo del 1956 che i suoi genitori, sessant’anni prima, alla nascita del fratello, avevano scambiato per una carrozzina, oggi Fedocci ha recuperato – ben 27 anni dopo – anche la Vespa 125 Primavera sgangherata che aveva venduto nel ’97 per comprarne una nuova con i soldi dei primi stipendi da giovane cronista. E’ bastato fare un accesso al Pra per scoprire che proprio quella Vespa, da Milano dove Fedocci viveva, esisteva ancora ed era a Pistoia. “Ho cercato il nuovo proprietario – racconta Fedocci –, si chiama Pierino D’Onofrio (l’aveva comprata nel 2017). Così gli ho scritto: ’Signor Pierino, non la venderà mai… ma qualora fosse intenzionato io sono qui’. Sulle prime ha declinato. Qualche settimana fa però mi ha scritto: ’Enrico, se è ancora interessato io la venderei’. Ebbene, dopo ben 27 anni la 125 Primavera è tornata a casa”.

Un amore a lieto fine, ma contrastato, quello con la Vespa: “I miei genitori non hanno mai voluto comprarmene una - racconta Fedocci -. ’È pericoloso’, dicevano. Lo facevano per affetto, ma questo poneva in me un ostacolo da dribblare. Quindi per me la Vespa ha sempre rappresentato trasgressione, emancipazione”. Una volta imparato a guidarla (era già a Milano dove ora vive in pianta stabile), per un lungo periodo ne ha avuta una in prestito. “Era di Stefano Vaccarino, mio compagno di banco al Liceo Parini”. La seconda Vespa gli fu regalata da un amico. “Mi portava ovunque. Da giovane collaboratore del Vivimilano mi mise le ali ai piedi. Quando me la rubarono fu un dramma. La cercai per giorni in giro per Milano. Ingenuamente e inutilmente”.

Poi il fratello Giorgio gli disse che la sua amica Marina vendeva la sua Vespa 125 Primavera blu. “Fu amore a prima vista. Me la vendette per 275mila lire. Compagna fedele di mille avventure”. Poi arrivano i primi contratti a termine, di soldi ce n’erano di più, “io ero stufo di imprecare perché non si accendeva quindi la metto in vendita e mi compro la prima Vespa concepita dal gruppo di lavoro Piaggio guidato da Giovannino Agnelli”. Pochi giorni dopo però se ne pentì. “Peccato, mi dissi. Avrei dovuto mandarla a Fano e tenerla in cantina. Così tre anni fa, dopo avere recuperato miracolosamente la Vespa Struzzo del 1956 di mio padre ho pensato: ’Ma perché non provo a cercarla?’ Accesso al Pra… esisteva ancora. Che dire? Mai smettere di credere ai sogni”.