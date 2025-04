Venerdì la 39ª ’CorriLucrezia’. Intanto arriva una nuova sede

Conto alla rovescia per la 39sima edizione della gara podistica ‘CorriLucrezia’ che andrà in scena venerdì, a cura del gruppo podistico locale di Lucrezia di Cartoceto, in collaborazione con l’amministrazione comunale. La manifestazione – come ha sottolineato il presidente del sodalizio sportivo Bruno Toccacieli nel corso della presentazione tenutasi nella nuova sede di via Sivio Pellico, inaugurata sabato alla presenza del sindaco Enrico Rossi e del parroco don Marco, unitamente ai presidenti storici del team gialloblù Pierino Eutizi e Sergio Santi – assegnerà anche il 16° Trofeo Bcc Fano, il 14° Trofeo Avis e sarà valida quale 13° Campionato Sociale Bcc Fano.

Anche quest’anno saranno riproposte le partecipate prove giovanili riservate agli under 17 sulle distanze di 200, 500, 1.000 e 2.000 metri, con partenza alle 9,15. Mentre alle 10 prenderà il via la gara clou su un percorso pianeggiante di 10,200 chilometri e, a seguire, sarà la volta dei partecipanti impegnati nella 30sima camminata ludico motoria di 5 chilometri attraverso le vie cittadine.

La kermesse, valida per il GrandPrix Marche 2025, aprirà le porte anche ai diversamente abili con il gruppo di atleti in carrozzina dei Road Runners e ai loro spingitori. Alla conferenza stampa erano presenti anche il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi, il suo vice Matteo Andreoni e l’assessore alle politiche giovanili Martina Mattioli, il presidente della Federcaccia Agostino Morbidelli, il presidente della Pro Loco Roberto Mei, il presidente Avis Gabriele Vampa, il direttore generale della Bcc Fano Giacomo Falcioni, il presidente dell’associazione Homobonus Lorenzo Campanelli, e il presidente del comitato organizzatore della ColleMar-athon Etienn Lucarelli.

Un sentito grazie è stato rivolto ai numerosi sponsor che hanno deciso di sostenere l’importante manifestazione: Bcc Fano, Tec-noimpianti, Alberto Antonelli, Belli Srl, Iet srl, Running Center, Fisiosalute, l’Ebanista e LC Mobili per l’Europa.

Sandro Franceschetti