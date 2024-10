Vetrina internazionale per Oncologia e Chirurgia

Ricerca sui pazienti affetti da tumore del colon con metastasi epatiche: le strutture dell’Oncologia degli ospedali di Pesaro, Fano e Urbino, la Chirurgia generale di Pesaro e Fano e l’Università di Urbino protagonisti di una pubblicazione internazionale sulla rivista ‘The Oncologist’, in collaborazione con l’Università di Toronto. Il progetto è realizzato da Francesco Graziano (in foto), medico oncologo dell’Oncologia di Pesaro-Fano diretta da Rita Chiari. E’ la prima ricerca che ha visto la collaborazione dell’Oncologia di Pesaro-Fano, l’Oncologia di Urbino, diretta da Vincenzo Catalano, la Chirurgia di Pesaro-Fano, diretta da Alberto Patriti, l’Università di Urbino con il laboratorio diretto da Anna Maria Ruzzo, e due strutture canadesi: il Department of Medical Biophysics (University of Toronto) e la Division of Hematology-Oncology, The Hospital for Sick Children, Toronto. "La ricerca è stata possibile – spiega Patriti - dall’aiuto dei laboratori di biologia molecolare dell’Università di Urbino e dall’esistenza nella nostra provincia, ormai dal 2013, di percorsi diagnostico-terapeutici per i pazienti affetti da tumore. Équipe multidisciplinari che lavorano in sinergia nella presa in carico del paziente". "La ricerca è stata condotta su pazienti affetti da tumore del colon con metastasi epatiche – spiega Chiari – e il tumore si è dimostrato più suscettibile a un tipo specifico di terapia biologica, migliorando di gran lunga la risposta alle terapie e la possibilità di rendere asportabili chirurgicamente le metastasi dopo la terapia". Catalano parla di "un sodalizio vincente a vantaggio dei pazienti che trovano risposte eccellenti ai loro bisogni di cura".