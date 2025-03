"Vi diciamo noi che esperimenti fare sulla viabilità"

"Non si fermino le sperimentazioni sulla viabilità cittadina". E’ quanto chiedono i residenti della zona di Ponte Rosso, in particolare quelli di via dell’Abbazia, via Canale Albani, via Papiria, via IV Novembre, via Negusanti e via Monte Grappa. "Suggeriamo di prevedere – affermano – il divieto di svolta a sinistra su via Roma (corsia mare monte) all’altezza di via dell’Abbazia che va lasciata a senso unico. Senso unico anche sul Ponte rosso (mare monte), zona 30 per tutte le altre vie per contrastare il ‘bullismo’ stradale, rispetto del divieto di transito dei mezzi pesanti, per altro già esistente, all’ingresso di via Papiria". Dopo il flop del doppio senso in via dell’Abbazia e dell’inversione del senso unico in via IV Novembre, che lunedì 3 marzo ha creato ingorghi e lunghe file, alcuni cittadini invitano l’amministrazione a non fermarsi e a prendere in considerazione alcune "migliorie – spiegano – che serviranno a limitare l’attraversamento dei mezzi nelle vie interne, realizzare la ciclabile e i parcheggi su via dell’Abbazia, eliminare i Tir che sfiorano i portoni delle case ed in alcuni casi ne abbattono i terrazzi".

an. mar.