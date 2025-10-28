Via Cerquelle, il comitato diffida. Ma il Comune di Colli respinge

Primo atto formale da parte del Comitato ‘Via Cerquelle per la tutela della salute e del territorio di Cartoceto’, nato nei giorni scorsi al fine di combattere l’iter della variante con cui il Comune di Colli al Metauro vuol trasformare da residenziale a industriale l’area di 6 ettari Postavecchia-Cerquelle che per tre lati si inserisce nel territorio di Lucrezia di Cartoceto.

L’atto diffida il Comune di Colli dal dar corso allo svolgimento di ulteriori fasi del procedimento urbanistico e a disporre l’autoannullamento della delibera di consiglio che ha dato il via libera alla proposta preliminare di variante, ma l’Ente locale ha già risposto picche. Il riscontro a firma del responsabile del settore VII ‘Governo e sviluppo del territorio’, dottor Gabriele Fossi, sostiene che non sussistono i presupposti per l’avvio del procedimento di annullamento richiesto e che i rilievi e le considerazioni espresse dal Comitato verranno trattate meramente come osservazioni.

In una parte del documento inviato dal Comitato si legge: "Dalla relazione tecnica illustrativa si apprende che la variante urbanistica sarebbe stata proposta all’amministrazione comunale di Colli al Metauro dalla società Mecc.al srl che già da tempo avrebbe acquisto le aree con destinazione residenziale e terziaria per progettarvi la realizzazione di un opificio industriale di 30mila metri quadrati. Tale circostanza induce a ritenere che la reale motivazione della variazione urbanistica sia il soddisfacimento della richiesta del privato imprenditore e abbia poco a che fare con la omogeneizzazione delle zonizzazioni come formalmente addotto, e compromette gravemente la legittimità dell’atto imponendo una revisione critica del procedimento in corso, alla luce dei principi di legalità, trasparenza e correttezza amministrativa".

Alla luce della fresca nomina del sindaco di Cartoceto Enrico Rossi a vicepresidente della Regione, Tommaso Marini, presidente del Comitato aggiunge: "Mi congratulo con lui e visto che tra le sue numerose deleghe c’è anche quella all’urbanistica attendiamo fiduciosi un suo supporto, in linea con quanto già sostenuto dal vicesindaco Matteo Andreoni".

Sandro Franceschetti