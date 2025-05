Via Fattori insorge: "Caos quotidiano. Viabilità da rifare"

"Bene i lavori alla pista d’atletica Zengarini (il Comune sta realizzando un intervento da 4,5 milioni di euro ndr) ma l’amministrazione comunale ripensi alla viabilità". E’ l’invito che i residenti di via Fattori, la piccola strada della Paleotta da cui si accede all’impianto sportivo, rivolgono alla giunta Serfilippi. "Qui è un caos quotidiano – lamenta una residente – la situazione peggiora drasticamente quando ci sono eventi sportivi importanti, sia di atletica sia di ciclismo. Chi deve accedere alla Zengarini o al circuito Marconi privilegia l’entrata su via Fattori. A volte passano da questa parte perfino i tennisti che vanno al circolo Trave. Gli unici che non utilizzano via Fattori sono gli sportivi del baseball". Il parcheggio è piccolo e naturalmente non sufficiente ad accogliere le tante persone richiamate dalle manifestazioni sportive: società, atleti, familiari, allenatori. "Nei momenti di maggior congestione – fanno notare i residenti – le macchine sono lasciate ovunque, perfino davanti agli accessi perdonali delle abitazioni: il parcheggio è selvaggio. Non mancano discussioni, litigi, querele e perfino botte per accaparrarsi un posto auto o per avere la precedenza su via Fattori. Abbiamo assistito anche ad una scazzottata tra genitori, con i figli in lacrime dentro le autovetture". Al caos si aggiunge la pericolosità dei mezzi che "quando imboccano la nostra strada, provenienti da via Paleotta, sembrano fare il chilometro lanciato: transitano a 100 all’ora. La verità è che il malcostume è dilagante e noi residenti ne facciamo le spese da tanti anni. E quando gli eventi non sono solo locali ma regionali o nazionali a risentirne è l’intero quartiere della Paleotta". E ancora i residenti: "Noi viviamo in una via chiusa (sfocia sul mini parcheggio a ridosso della pista Zengarini ndr) dove i posti auto non sono ben definiti e dove abitano persone anziane che hanno magari bisogno dell’ambulanza. E’ capitato già un paio di volte che il personale di pronto soccorso non avesse il posto per parcheggiare il mezzo: si crea un vero e proprio problema di sicurezza". Altro disagio legato all’arrivo di centinaia di persone per assistere agli eventi sportivi riguarda la carenza dei servizi igienici, attualmente sulla destra del parcheggio. "Spesso – fanno presente i residenti – sono chiusi o malfunzionanti ma non per responsabilità della ditta che se ne occupa, ma per i tanti vandali che rompono e spaccano tutto". Altro problema riguarda la raccolta dei rifiuti: "In assenza di cestini dislocati in più punti, le isole ecologiche esistenti si riempiono a dismisura. In realtà degli interventi migliorativi erano stati previsti dalla nuova amministrazione ma crediamo siano stati procrastinati in funzione dei lavori alla Zengarini". I residenti ci tengono a sottolineare che il loro non è un "j’accuse" contro la giunta Serfippi e che hanno trovato disponibilità nell’assessore Curzi.

Anna Marchetti