Via libera all’asfaltatura delle strade. Cantieri per quattro milioni di euro

Asfaltature delle strade per oltre 4 milioni di euro: approvato dalla giunta il progetto esecutivo per due milioni di euro, gli altri 2 milioni saranno investiti da Aset. In entrambi i casi i lavori partiranno a marzo e "sono stati concordati tra i due enti – chiarisce il sinaco Luca Serilippi – per evitare doppioni". "Il maxipiano – fanno sapere dal Comune – interesserà l’intero territorio comunale, con interventi che copriranno sia le aree urbane che quelle rurali. Le asfaltature prevedono il risanamento del sottofondo stradale e la posa di un nuovo manto di asfalto".

"È la prima volta – commenta il pro cittadino – che un’amministrazione comunale investe cifre di questa portata per asfaltare le strade che devono essere sicure e percorribili. Sarà data attenzione alle vie principali ma anche a quelle in periferia. Questo è il primo intervento importante a cui seguiranno altri, stiamo lavorando ad un secondo piano asfaltature che speriamo di poter realizzare subito dopo l’estate".

Tra le strade su cui si interverrà con i primi due milioni di euro c’è la già annunciata riqualificazione di via Roma, nel tratto tra il Ponte Storto e la rotatoria di via Pertini. "Elimineremo – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari – i poco utilizzati marciapiedi, tra l’altro difficili da mantenere e pulire, per allargare e mettere in sicurezza i percorsi ciclo-pedonali". Ciclabili che, a differenza di ora, saranno protette rispetto alla carreggiata. Altro importante intervento riguarda il tratto di via Papiria, tra la rotatoria di Sant’Orso e quella successiva che porta in A14, una strada molto trafficata e completamente distrutta dalle buche. I lavori interesseranno anche viale Bruno Buozzi, via Giuglini, via Sironi e via Ugo Bassi. E ancora le strade comunali di Cerasa e Caminate, in particolare nei primi due tratti, e la strada comunale della Chiusa. Insomma l’attenzione dell’amministrazione comunale non si concentrerà solo sulle zone centrali ma anche sulle aree periferiche "in passato – fa notare Ilari – sempre dimenticate".

E ancora Ilari: "Questo primo intervento da 2 milioni di euro non sarà sufficiente a eliminare tutte le buche presenti nelle strade di Fano ma sarà certamente un grande passo in avanti. Gli interventi sono stati decisi in collaborazione con Aset che, sempre a marzo, partirà con un piano di asfaltature proprio. Aset interverrà soprattutto al Lido, in particolare in via Filzi e in via Spontini, e a Sassonia". I due milioni di euro stanziati dal Comune si aggiungono al milione di euro già investititi negli interventi d’urgenza nelle aree periferiche.

Anna Marchetti